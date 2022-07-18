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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 80 из 80«1...787980
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1396
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.22 - 17:06
#1186
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Цитата:
111:
Тут обо мне да обо мне, уже в который день, подленько так за глаза..

Да кому ты нужен, "веськазахстан"))))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15786
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.22 - 17:08
#1187
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О, ровно пять.
Пять страниц за глаза только обо мне лично..
Привет Тимуру.
Пять страниц наговоров и каждый коммент строго обо мне..
Больше говорить не очем или не о ком?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15786
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.22 - 17:10
#1188
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Цитата:
гражданин СССР:
Да кому ты нужен, "

У меня с тобой бойкот.
Зачем обращаешься?
Сделал, так иди до конца.
Будь мужчиной наконец и не пиши обо мне!
Даже за глаза..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15786
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.22 - 17:12
#1189
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Таноми и алексу, который сменил ник, на почти такой же, уже с 2009го объявляли мне бойкот и что?
Ходят до сих пор поддакивают друг другу и травят тут все эти годы остальных как собак..
Так, как будто у тех нет своего Я..
А и вправду, есть ли оно?

[Исправлено: 111, 18.07.2022 - 17:13]
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1396
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.22 - 17:12
#1190
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Цитата:
111:
У меня с тобой бойкот. Зачем обращаешься? Сделал, так иди до конца. Будь мужчиной наконец и не пиши обо мне! Даже за глаза..

Извини, забыл тебя спросить когда мне писать и про кого
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15786
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.22 - 17:14
#1191
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Не земляка вон дотравили, тот аж поверил в это и это стало его смыслом жизни..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15786
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.22 - 17:15
#1192
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Цитата:
гражданин СССР:
Извини, забыл тебя спросить когда мне писать и про кого

То есть кроме того, как про меня, у тебя больше не о ком писать?
Какой то идиотизм, не кажется?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15786
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.22 - 17:17
#1193
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Флуд тоже ради меня открыли.
Хорошо, картинки и конкурсы тут не выкладываю.
Что ж он у вас без меня завял то?
Не о чем поговорить?
А вот мне всегда, есть что сказать.
Ни с кем из вас я вообще говорить ни о чем не хочу, с чего вы решили, что вы что то значите тут для меня на форуме?
Сидите, но не лезьте ко мне, не сплетничацте и не травите как собак друг друга.
Только и всего..
Да, и в лички зачем мне писать друг про друга то?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15786
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.22 - 17:18
#1194
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Тогда и в личку не птшите.
Я не собака, чтобы меня настраивать проьив того же алекса и максафа, у меня есть свое мнение..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15786
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.22 - 17:21
#1195
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Пять страниц..
Ну надо же..
Обо мне и обо мне.
Один коммент кинут песенку для понтов, и опять обо мне..
Вам свои же песни напоминают обо мне что ли?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15786
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.22 - 17:23
#1196
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На этом думаю разговор с вашей толпой закончен.
Купайтесь сами в своей теплой луже, но зачем заходить в мой личный родник?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15786
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.22 - 17:27
#1197
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Хм..
Обо мне и только пишут с 10го июля!
То есть 8 суток!
Ничего себе..
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2322
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.22 - 17:33
#1198
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Цитата:
111:
О, ровно пять.
Пять страниц за глаза только обо мне лично..

Мания величия в запущенной форме.

Цитата:
111:
Ни с кем из вас я вообще говорить ни о чем не хочу, с чего вы решили, что вы что то значите тут для меня на форуме?

Истерика, быстрая смена настроения.

Так-с. Нужно срочно обращаться к водителю-специалисту из США, только он сможет помочь!
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