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≡ Ольга ВЕДЛЕР: И песни с плясками впридачу
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44695
Ольга ВЕДЛЕР: И песни с плясками впридачу
Отправлено: 17.07.22 - 09:04
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О чем это она опять? Наверно о смотре художественной самодеятельности в местном ДК? Ан нет, опять про аптеки. Читаю рассылку в ватсапе: «Аптека проводит конкурс детских рисунков, стихов, песен...».
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1968
Re: Ольга ВЕДЛЕР: И песни с плясками впридачу
Отправлено: 18.07.22 - 07:16
#15
Комментарий удален модератором.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
865
Re: Ольга ВЕДЛЕР: И песни с плясками впридачу
Отправлено: 18.07.22 - 12:28
#16
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Цитата:
Alehander:
а не действительность

если не ошибаюсь, в СССР в первую очередь ставку делали на профилактику заболеваний, что позволяло предупреждать болезни и выявлять их на ранних стадиях
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
163
Re: Ольга ВЕДЛЕР: И песни с плясками впридачу
Отправлено: 18.07.22 - 13:14
#17
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"Приезжала родственница из Германии" , это она вам можно сказать только верхушку айсберга озвучила, я же год в конце 90 жил в германии , насмотрелся на их хваленую медицину, и прочую гейропскую хе-ню! Лучше чем на родине не будет никогда! будьте вы хоть семи пядей во лбу! В чужих руках всегда пирожок вкуснее. Наверное не просто так с германии наши земляки ездят в стоматологические туры. А иначе как назвать их приезды в гости, и пропаданием с утра до вечера в стоматологии? образно, а то многие уже оцифрованы, привяжутся ещё.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
286
Ольга ВЕДЛЕР: И песни с плясками впридачу
Отправлено: 18.07.22 - 13:29
#18
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Цитата:
lavprof:

В СССР статистика по заболеваниям,была засекречена. Никто не знал кто и чем болел, или болеет. Поэтому и до сих пор, ностальгируют по стаканчику, "из которого все пили газировку, и не болели". Также болели и умирали. Повторюсь - вопрос лучшей медицины в СССР это вопрос веры. В основном телевизору. Но сейчас и соцсетям. В одноклассниках развернута кампания посвященная ностальгии по СССР, нещадно перевирающая прошлое. Опять же, о профилактике каких именно заболеваний идёт речь? Может быть ещё и питание было правильное? Колбасой и пломбиром?
Умирали много и часто. Рак, сердечно-сосудистые. Туберкулёз был неизлечим.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
286
Ольга ВЕДЛЕР: И песни с плясками впридачу
Отправлено: 18.07.22 - 13:31
#19
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Цитата:
Tenkisch:
Наверное не просто так

Здесь лечат зубы, а там возмещают по страховке. Экономят. Но не из-за качества.
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