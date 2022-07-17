Re: Ольга ВЕДЛЕР: И песни с плясками впридачу

Отправлено: - 13:14

"Приезжала родственница из Германии" , это она вам можно сказать только верхушку айсберга озвучила, я же год в конце 90 жил в германии , насмотрелся на их хваленую медицину, и прочую гейропскую хе-ню! Лучше чем на родине не будет никогда! будьте вы хоть семи пядей во лбу! В чужих руках всегда пирожок вкуснее. Наверное не просто так с германии наши земляки ездят в стоматологические туры. А иначе как назвать их приезды в гости, и пропаданием с утра до вечера в стоматологии? образно, а то многие уже оцифрованы, привяжутся ещё.