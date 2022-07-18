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≡ МВД РК предлагает арестовывать домашних тиранов без заявлений жертвы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44695
МВД РК предлагает арестовывать домашних тиранов без заявлений жертвы
Отправлено: 18.07.22 - 12:25
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«Мы предлагаем перейти от заявительного на выявительный характер реагирования на быт насилия, привлекать нарушителей за сам факт. Сегодня как, сотрудник выехал, увидел побои, но без заявления у него не будет правовых оснований чтобы привлечь», - сообщил министр Марат Ахметжанов в пятницу.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15747
Re: МВД РК предлагает арестовывать домашних тиранов без...
Отправлено: 18.07.22 - 12:25
#1
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Ох, сколько кухарок можно пересажать за скалки и сковородки..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15747
МВД РК предлагает арестовывать домашних тиранов без заявлений жертвы
Отправлено: 18.07.22 - 12:27
#2
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У нас мужик бедный третий раз в подъезде спит в трусах, жена его так жестко..
А ведь он всего лишь пивка выпивает иногда..
Ну может немного водочки..
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25161
Re: МВД РК предлагает арестовывать домашних тиранов без...
Отправлено: 18.07.22 - 12:32
#3
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Цитата:
111:
сколько кухарок можно пересажать

Не вздумай, Наталью - сажать.
Кто тебе бкдет БЕШ, в 4
часа ночи - варить?... :oops: :-P
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15747
МВД РК предлагает арестовывать домашних тиранов без заявлений жертвы
Отправлено: 18.07.22 - 12:39
#4
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Цитата:
drakon:
Кто тебе бкдет БЕШ, в 4 часа ночи - варить?...

О, кстати бежбармак охота сегодня..
Ну там же соседи наверно заявы пишут
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
864
Re: МВД РК предлагает арестовывать домашних тиранов без...
Отправлено: 18.07.22 - 12:46
#5
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Цитата:
Теперь он запишет все на видео регистратор и заявлений потерпевшего уже не нужно. Так мы сможем обеспечить принцип неотвратимости наказания»,

Источник:


Отличное решение!
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