МВД РК предлагает арестовывать домашних тиранов без заявлений жертвы

Отправлено: - 12:27

У нас мужик бедный третий раз в подъезде спит в трусах, жена его так жестко..

А ведь он всего лишь пивка выпивает иногда..

Ну может немного водочки..