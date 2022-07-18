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≡ Дела Сатыбалдыулы и Боранбаева: Появились новые подробности
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44695
Дела Сатыбалдыулы и Боранбаева: Появились новые подробности
Отправлено: 18.07.22 - 11:43
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Фигуранты добровольно возвратили из Люксембурга свыше 170 миллионов долларов. Органом расследования по делам о хищениях имущества АО "Казахтелеком", АО "Центр Транспортного Сервиса" и других компаний возмещено порядка 36 миллиардов тенге
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
4088
Re: Дела Сатыбалдыулы и Боранбаева: Появились новые подробности
Отправлено: 18.07.22 - 11:43
#1
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
139
Re: Дела Сатыбалдыулы и Боранбаева: Появились новые подробности
Отправлено: 18.07.22 - 11:59
#2
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Экспроприация экспроприаторов или грабь награбленное - продолжается
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15747
Re: Дела Сатыбалдыулы и Боранбаева: Появились новые подробности
Отправлено: 18.07.22 - 12:20
#3
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Раздели немного и народу..
Это хорошо..
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