Всякая всячина обо всем и обо всех.

Отправлено: - 23:57

"Иерусалим для самого Саладина ничего не значит, но значит для его подданных. Владеть Иерусалимом во время крестовых походов, означало владеть миром. Папа Римский хотел владеть этим городом, так как это центр и оплот христианской веры. И сарацинам владеть этим городом, значит показать христианам, что их вера сильнее.

В контексте фильма именно так и есть. Но именно этот момент для меня был очень сильным. Саладин понимает, что город — это просто камни и его жители, но он осознаёт, что в сознании других это не просто город, а символ победы одного бога над другим.