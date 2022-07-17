Когда Балиан (Орландо Блум) заканчивает переговоры с Саладином (Гассан Массуд) о сдаче города последнему, Балиан спрашивает Саладина: "Что для тебя Иерусалим?" Саладин разворачивается и отвечает: "Ничто", и, пройдя вперёд, снова поворачивается и говорит: "И весь мир!"
"Это очень сильный момент фильма. Балиан,который отказался от правления Иерусалимом — рыцарь, организовавший оборону города, жители которого нуждались в защите. Он сдаёт город с условиями того, что Саладин отпустит его жителей. Балиана интересует один вопрос: "Что значит для Саладина Иерусалим?" А ответ такой, что он для него и ничто, и всё... Сколько бы я не думал над значением этих слов, всегда приходят разные мысли."
"Иерусалим для самого Саладина ничего не значит, но значит для его подданных. Владеть Иерусалимом во время крестовых походов, означало владеть миром. Папа Римский хотел владеть этим городом, так как это центр и оплот христианской веры. И сарацинам владеть этим городом, значит показать христианам, что их вера сильнее. В контексте фильма именно так и есть. Но именно этот момент для меня был очень сильным. Саладин понимает, что город — это просто камни и его жители, но он осознаёт, что в сознании других это не просто город, а символ победы одного бога над другим.
Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 14
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать