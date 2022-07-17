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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 292 из 293«1...290291292293»
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15743
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.07.22 - 23:53
#4366
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Когда Балиан (Орландо Блум) заканчивает переговоры с Саладином (Гассан Массуд) о сдаче города последнему, Балиан спрашивает Саладина: "Что для тебя Иерусалим?" Саладин разворачивается и отвечает: "Ничто", и, пройдя вперёд, снова поворачивается и говорит: "И весь мир!"
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15743
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.07.22 - 23:55
#4367
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"Это очень сильный момент фильма. Балиан,который отказался от правления Иерусалимом — рыцарь, организовавший оборону города, жители которого нуждались в защите. Он сдаёт город с условиями того, что Саладин отпустит его жителей. Балиана интересует один вопрос: "Что значит для Саладина Иерусалим?" А ответ такой, что он для него и ничто, и всё...
Сколько бы я не думал над значением этих слов, всегда приходят разные мысли."
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15743
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.07.22 - 23:57
#4368
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"Иерусалим для самого Саладина ничего не значит, но значит для его подданных. Владеть Иерусалимом во время крестовых походов, означало владеть миром. Папа Римский хотел владеть этим городом, так как это центр и оплот христианской веры. И сарацинам владеть этим городом, значит показать христианам, что их вера сильнее.
В контексте фильма именно так и есть. Но именно этот момент для меня был очень сильным. Саладин понимает, что город — это просто камни и его жители, но он осознаёт, что в сознании других это не просто город, а символ победы одного бога над другим.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15743
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.07.22 - 23:58
#4369
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Вот такая вот цитата..
Ничто, и весь мир..

[Исправлено: 111, 17.07.2022 - 23:59]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15743
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.07.22 - 00:54
#4370
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Еще из новости..

Оленевод усиливает по карте какой то границы России и что то там чертит карандашиком..
И тут же многие комментаторы вопрошают - А у оленеводов вообще были когда то карты для Оленей?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15743
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.07.22 - 02:39
#4371
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Мда уж..
Сгонял в Рудный и там старая добрая мусорка..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15743
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.07.22 - 02:43
#4372
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Ящичек для батареек живее всех живых..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15743
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.07.22 - 03:12
#4373
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Вот интересно, это правда или фейк?
Давно валяется фото у меня..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15743
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.07.22 - 03:14
#4374
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Россиянина задержали за один из флагов России..


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15743
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.07.22 - 03:42
#4375
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Хех..
Фейк..



Пушилин тут делал сэлфи..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15743
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.07.22 - 03:45
#4376
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А на стрелочках то неправильно..
Они показывают на сторону ВСУ, хотя по геолокации как вы думаете?
Правильно, в сторону сепаратистов..



[Исправлено: 111, 18.07.2022 - 03:45]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15743
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.07.22 - 03:56
#4377
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Ну и фото концертного зала, выжгли все по заданию о геноциде..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15743
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.07.22 - 04:03
#4378
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Ну и идентифицированы или как их там, тела двух мальчиков семи и восьми лет.
Один сгорел с мамой в медцентре, собирали ДНК, второго россияне сожгли в припаркованной машине..
Как то вот так..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15743
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.07.22 - 04:11
#4379
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В Одессе разбомбили склад боеприпасов нацистов!
Заголовки то какие..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15743
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.07.22 - 04:15
#4380
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Только они думают что все вокруг идиоты и тушат пожар со складом боеприпасов вот прям так рядом?

хранение фото
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