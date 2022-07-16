Re: Об Украине и русофобии

Отправлено: - 02:05

С тем же успехом можно написать статью "Россия и украинофобия", "Россия и западофобия".

Достаточно включить первый канал, где почти 24 часа в сутки обсуждается "кровавый киевский режим".

Только выходец КГБ сидит под горой Яманатау, а капитан КВН ездит к своим полевым командирам на передовую.

Ничего просто так не бывает. У восточных стран Европы вполне объяснимые фобии против России. Под крылом соцлагеря их взяли ради идеологической борьбы с США, ну а те, видя, насколько более интересно развиваются чуть более западные соседи, вышли из совка при первой возможности.

Вот и Ванька с гармошкой и бутылем самогона, который топтал европейские мостовые и девок по дороге в Берлин и обратно, не был лучшей витриной светлого коммунизма. Но это я не со зла...

Задумайтесь, окажись в России вместо пересиденца новый человек, который лишен фобий и страхов переворота и свержения под "кураторством ЦРУ" (а за 20 лет много чего в голову набредет). Надо будет такому нападать на Украину, чтобы присоединить её восток, обозлить НАТО, убить 100 тысяч человек и оставить миллион безработных у себя дома?