О чем это она опять? Наверно о смотре художественной самодеятельности в местном ДК? Ан нет, опять про аптеки. Читаю рассылку в ватсапе: «Аптека проводит конкурс детских рисунков, стихов, песен...». Читать новость
Вот только те кто мог это себе позволить, всегда предпочитали лечиться за границей, или не советскими лекарствами. Я предпочту французское обезболивающее, советскому новокаину или ледокаину. Конечно если сравнить с индийским стоматологом молотком на улице - стандарт высокий. Но никогда наша медицина не была на высоком уровне, если сравнивать с Европой, Израилем, или даже Китаем. Просто нам с детства так внушали, и мы в это верили. СССР это религия, а не действительность
Alehander: Но никогда наша медицина не была на высоком уровне, если сравнивать с Европой,
А что в Европе? В той же Германии не могут вылечить сопли - хроническая болезнь большинства немцев, зато тяжелую онкологию лечат... но за большие деньги, патамушта это бизнес. А в союзе из медицины бизнес не делали, она была доступна всем и бесплатной.
И дальше: «Я беру». А пока я выбивала чек и рассказывала о наших скидках, услышала следующее: «Ваши скидки приятны, но и без скидок у вас самая привлекательная цена. Я прошла несколько аптек». Что тут скажешь? Приходите!
М-да уже откровенная реклама попёрла под видом статьи,сам себя не похвалишь никто не похвалит.
Цитата:
И если у аптек слегка несвежий вид и требуется косметический ремонт, все равно любите их. Необходимость ремонта не говорит о том, что в аптеке не соблюдается температурный режим и не следят за сроками годности, это лишь подтверждает то, что аптека не берет с вас лишних денег и сама существует очень скромно.
Моя мама работала в городской инфекционке. Попал к ним солдатик из Литвы, служивший в нашей области. С сильными волдырями по всему телу. Хроническое, литовские врачи не могли вылечить. И тут опять обострение. У нас вылечили! После армии он ещё год сотрудникам письма благодарности писал. Тяжёлым больным медсёстры из дома куриный бульон приносили, чтобы больные быстрее на поправку пошли. Или в областной больнице работал хирург Исмагулов Нариман Газизович. Герой СоцТруда. Даже ночью его будили, и он выезжал на срочные операции. В начале 60-х в некоторых районах области было стопроцентная завшивленность. Даже в семье районного санврача. Вывели! Или мой отец, получивший в армии на срочке тромбофлебит на правой ноге. Проработал всю жизнь шофёром. Благодаря ежегодным курортам. Нормальная у нас была медицина! А сейчас? Сколько людей в ковидный карантин умерли, не дождавшись медицинской помощи? Только я знаю про нескольких человек.
Alehander: Но никогда наша медицина не была на высоком уровне, если сравнивать с Европой, Израилем, или даже Китаем.
Приезжала родственница из Германии, очень удивлялась тому, что у нас можно в поликлинике сдать анализы на "кучу показателей", проити УЗИ, ЭКГ и другие диагностические процедуры, узких специалистов и т.п. - бесплатно, пусть не сиюминутно, но все же. Не говоря уже о платных услугах. У них нет такого, даже банальный общий анализ крови на 3-5 показателей, за деньги никто не будет делать, не говоря уже чтобы выпросить направление к узкому спецу в своём "праксисе" (видимо участковый терапевт по нашему), если только реально помирать не будешь и умирают там не меньше нашего... Всё познаётся в сравнении.
serg kost: Или в областной больнице работал хирург Исмагулов Нариман Газизович. Герой СоцТруда.
---Согласен . В 1976 году был на приеме у него , Была перевязка . Медсестра отлучилась - так он лично снял старую , и сделал новую !!!! Кто сейчас на это способен ??И общался со мной , пацаном , на равных !!
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