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≡ Николай ВОРОНИН: Домбра и курултай нам в помощь!
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44692
Николай ВОРОНИН: Домбра и курултай нам в помощь!
Отправлено: 16.07.22 - 11:11
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3 июля 2022 года глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днем домбры. Говорил о самобытности Великой степи и связал этот праздник с сегодняшним днем. Президент отметил, что сегодня мы строим новый Казахстан и надо бережно относиться к обычаям предков.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15720
Николай ВОРОНИН: Домбра и курултай нам в помощь!
Отправлено: 16.07.22 - 11:11
#1
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"если со времен седой древности мы были впереди планеты всей, то когда, как и почему оказались в хвосте"
Децкий вопрос..
Можно это спросить и про Египет, и про Рим, и про Турцию или Испанию..
Кстати Персия была еще..

[Исправлено: 111, 16.07.2022 - 11:12]
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
284
Re: Николай ВОРОНИН: Домбра и курултай нам в помощь!
Отправлено: 16.07.22 - 11:53
#2
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Только причём тут домбра и курултай?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12777
Re: Николай ВОРОНИН: Домбра и курултай нам в помощь!
Отправлено: 16.07.22 - 17:25
#3
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Цитата:
И действительно, сколько уже лет мы носимся с этой Великой степью?

Чуть меньше чем носимся с 9 мая
И совсем меньше чем американцы носятся с идеей американской мечты и с тезисом о США как лучшей стране в мире
Цитата:
Древнюю историю Казахстана можно изучать только отрывочно, археологическими методами, так как отсутствуют какие-либо записи. А это не совсем научно и точно

Цитата:
Однако современные казахстанские историки довольно смело опровергают концепцию о народах «исторических» и «неисторических», выдвигавшую тезис о том, что народы, не имеющие собственной письменности, не могут быть объектом исторического изучения.

Ниче не понял
Так Воронин за изучение истории без письменных источников или против?)
Цитата:
Нас убеждают, что колыбель древней цивилизации была создана в Великой степи и лишь потом распространилась на Ближний Восток, Рим и Грецию, а не наоборот, как утверждала до сих пор традиционная история

Кто нас убеждает? В школьных учебниках по истории так написано или где?
Цитата:
Остался нерешенным вопрос: если со времен седой древности мы были впереди планеты всей, то когда, как и почему оказались в хвосте?

Товарищ Воронин по всей видимости не до конца понимает что такое история?)
Греки были зачинателями кучи наук
И где сейчас Греция? Почему не в авангарде Прогресса?)
Цитата:
Будем утешаться хотя бы тем, что кочевники когда-то были колыбелью цивилизации

А Чингисхан был русским князем
Так на рен тв говорят
Тоже будем утешаться этим фактом
Цитата:
а нищенское существование тысяч людей определяется как частный случай.

А тысячи людей живущих в достатке в расчет брать не надо?))
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25158
Николай ВОРОНИН: Домбра и курултай нам в помощь!
Отправлено: 16.07.22 - 17:33
#4
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Цитата:
Alehander:
Только причём тут домбра и курултай?

Какой - курултай, без домбры?... :lol: ;-)
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4212
Re: Николай ВОРОНИН: Домбра и курултай нам в помощь!
Отправлено: 17.07.22 - 02:46
#5
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О чем статья?
Автор всё слепил в кучу и размазал по странице...
Верните его в СССР!!!
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4212
Re: Николай ВОРОНИН: Домбра и курултай нам в помощь!
Отправлено: 17.07.22 - 02:50
#6
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Я помню уроки истории при СССР.
Учебники гласили: Ничего нигде не было и тут появилась Киевская Русь!
И только потом, благодаря ей, вокруг неё возникли материки, острова и разные государства.
Потом появились коммунисты и началось процветание!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
373
Re: Николай ВОРОНИН: Домбра и курултай нам в помощь!
Отправлено: 17.07.22 - 17:11
#7
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В истории, как и в футболе разбирается каждый?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3085
Николай ВОРОНИН: Домбра и курултай нам в помощь!
Отправлено: 17.07.22 - 18:44
#8
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Цитата:
bgb:
Я помню уроки истории при СССР. Учебники гласили: Ничего нигде не было и тут появилась Киевская Русь!


Странно, по каким учебникам Вы учились? И историю каких стран изучали? В школе? В институте?
Я вот с интересом читаю школьные учебники истории моей мамы, которые сохранились, за все классы.
Ничего подобного Вашему утверждению не нахожу.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
353
Николай ВОРОНИН: Домбра и курултай нам в помощь!
Отправлено: 17.07.22 - 18:52
#9
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Цитата:
таноми52:
подобного Вашему утверждению не нахожу.

Это ж больше на сарказм похоже было. ;-)

[Исправлено: Эл-починно, 17.07.2022 - 19:06]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3251
Николай ВОРОНИН: Домбра и курултай нам в помощь!
Отправлено: 17.07.22 - 19:33
#10
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Цитата://почему оказались в хвосте//

Автор, ничего не путает: мы же по утверждению ЕБЛН вошли в 50-ку, затем и в 30-ку самых РАЗВИТЫХ стран мира, в то время как бывшая древняя Эллада(современная Греция)или Египет - самые передовые страны древнего мира плетутся где то во второй сотне стран мира.

[Исправлено: ACROS, 17.07.2022 - 19:34]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3251
Re: Николай ВОРОНИН: Домбра и курултай нам в помощь!
Отправлено: 17.07.22 - 19:42
#11
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Цитата://сколько уже лет мы носимся с этой Великой степью?//


Автор, давайте, так:- мухи вам, котлеты мне: - это вы со своим кумиром ЕБЛН, носитесь с идеей Великой степи. Для меня- Казахстан- это просто Казахстан: - моя Родина.
Лично я и многие мои друзья и знакомые живут в простом Казахстане.

Великая степь, Казак Ели, или что там ещё ВЫ придумаете, лишь бы НИЧЕГО не делать - может пойдете на работу и просто будете ТИХО и МОЛЧА работать на благо себя, своих родных.

.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3251
Николай ВОРОНИН: Домбра и курултай нам в помощь!
Отправлено: 17.07.22 - 19:46
#12
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Цитата:
saba:
в футболе разбирается каждый?


Вроде в сельском хозяйстве - разбирается каждый.
В футболе всё таки нужно знать: - когда офсайт, а когда "вне игры".

[Исправлено: ACROS, 17.07.2022 - 19:47]
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