Отправлено: - 17:25

И действительно, сколько уже лет мы носимся с этой Великой степью?

Древнюю историю Казахстана можно изучать только отрывочно, археологическими методами, так как отсутствуют какие-либо записи. А это не совсем научно и точно

Однако современные казахстанские историки довольно смело опровергают концепцию о народах «исторических» и «неисторических», выдвигавшую тезис о том, что народы, не имеющие собственной письменности, не могут быть объектом исторического изучения.

Нас убеждают, что колыбель древней цивилизации была создана в Великой степи и лишь потом распространилась на Ближний Восток, Рим и Грецию, а не наоборот, как утверждала до сих пор традиционная история

Остался нерешенным вопрос: если со времен седой древности мы были впереди планеты всей, то когда, как и почему оказались в хвосте?

Будем утешаться хотя бы тем, что кочевники когда-то были колыбелью цивилизации

а нищенское существование тысяч людей определяется как частный случай.

Цитата:Чуть меньше чем носимся с 9 маяИ совсем меньше чем американцы носятся с идеей американской мечты и с тезисом о США как лучшей стране в миреЦитата:Цитата:Ниче не понялТак Воронин за изучение истории без письменных источников или против?)Цитата:Кто нас убеждает? В школьных учебниках по истории так написано или где?Цитата:Товарищ Воронин по всей видимости не до конца понимает что такое история?)Греки были зачинателями кучи наукИ где сейчас Греция? Почему не в авангарде Прогресса?)Цитата:А Чингисхан был русским княземТак на рен тв говорятТоже будем утешаться этим фактомЦитата:А тысячи людей живущих в достатке в расчет брать не надо?))