Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Николай ВОРОНИН: Домбра и курултай нам в помощь!
Николай ВОРОНИН: Домбра и курултай нам в помощь!
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44692
Николай ВОРОНИН: Домбра и курултай нам в помощь!
Отправлено: 16.07.22 - 11:11
3 июля 2022 года глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днем домбры. Говорил о самобытности Великой степи и связал этот праздник с сегодняшним днем. Президент отметил, что сегодня мы строим новый Казахстан и надо бережно относиться к обычаям предков.
Читать новость
Читать новость
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 15720
Николай ВОРОНИН: Домбра и курултай нам в помощь!
Отправлено: 16.07.22 - 11:11
"если со времен седой древности мы были впереди планеты всей, то когда, как и почему оказались в хвосте"
Децкий вопрос..
Можно это спросить и про Египет, и про Рим, и про Турцию или Испанию..
Кстати Персия была еще..
[Исправлено: 111, 16.07.2022 - 11:12]
Децкий вопрос..
Можно это спросить и про Египет, и про Рим, и про Турцию или Испанию..
Кстати Персия была еще..
[Исправлено: 111, 16.07.2022 - 11:12]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Рудный
- Регистрация:
- 07.08.19
- Сообщений:
- 284
Re: Николай ВОРОНИН: Домбра и курултай нам в помощь!
Отправлено: 16.07.22 - 11:53
Только причём тут домбра и курултай?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12777
Re: Николай ВОРОНИН: Домбра и курултай нам в помощь!
Отправлено: 16.07.22 - 17:25
Цитата:
Чуть меньше чем носимся с 9 мая
И совсем меньше чем американцы носятся с идеей американской мечты и с тезисом о США как лучшей стране в мире
Цитата:
Цитата:
Ниче не понял
Так Воронин за изучение истории без письменных источников или против?)
Цитата:
Кто нас убеждает? В школьных учебниках по истории так написано или где?
Цитата:
Товарищ Воронин по всей видимости не до конца понимает что такое история?)
Греки были зачинателями кучи наук
И где сейчас Греция? Почему не в авангарде Прогресса?)
Цитата:
А Чингисхан был русским князем
Так на рен тв говорят
Тоже будем утешаться этим фактом
Цитата:
А тысячи людей живущих в достатке в расчет брать не надо?))
И действительно, сколько уже лет мы носимся с этой Великой степью?
Чуть меньше чем носимся с 9 мая
И совсем меньше чем американцы носятся с идеей американской мечты и с тезисом о США как лучшей стране в мире
Цитата:
Древнюю историю Казахстана можно изучать только отрывочно, археологическими методами, так как отсутствуют какие-либо записи. А это не совсем научно и точно
Цитата:
Однако современные казахстанские историки довольно смело опровергают концепцию о народах «исторических» и «неисторических», выдвигавшую тезис о том, что народы, не имеющие собственной письменности, не могут быть объектом исторического изучения.
Ниче не понял
Так Воронин за изучение истории без письменных источников или против?)
Цитата:
Нас убеждают, что колыбель древней цивилизации была создана в Великой степи и лишь потом распространилась на Ближний Восток, Рим и Грецию, а не наоборот, как утверждала до сих пор традиционная история
Кто нас убеждает? В школьных учебниках по истории так написано или где?
Цитата:
Остался нерешенным вопрос: если со времен седой древности мы были впереди планеты всей, то когда, как и почему оказались в хвосте?
Товарищ Воронин по всей видимости не до конца понимает что такое история?)
Греки были зачинателями кучи наук
И где сейчас Греция? Почему не в авангарде Прогресса?)
Цитата:
Будем утешаться хотя бы тем, что кочевники когда-то были колыбелью цивилизации
А Чингисхан был русским князем
Так на рен тв говорят
Тоже будем утешаться этим фактом
Цитата:
а нищенское существование тысяч людей определяется как частный случай.
А тысячи людей живущих в достатке в расчет брать не надо?))
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25158
Николай ВОРОНИН: Домбра и курултай нам в помощь!
Отправлено: 16.07.22 - 17:33
Цитата:
Какой - курултай, без домбры?...
Alehander:
Только причём тут домбра и курултай?
Только причём тут домбра и курултай?
Какой - курултай, без домбры?...
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4212
Re: Николай ВОРОНИН: Домбра и курултай нам в помощь!
Отправлено: 17.07.22 - 02:46
О чем статья?
Автор всё слепил в кучу и размазал по странице...
Верните его в СССР!!!
Автор всё слепил в кучу и размазал по странице...
Верните его в СССР!!!
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4212
Re: Николай ВОРОНИН: Домбра и курултай нам в помощь!
Отправлено: 17.07.22 - 02:50
Я помню уроки истории при СССР.
Учебники гласили: Ничего нигде не было и тут появилась Киевская Русь!
И только потом, благодаря ей, вокруг неё возникли материки, острова и разные государства.
Потом появились коммунисты и началось процветание!
Учебники гласили: Ничего нигде не было и тут появилась Киевская Русь!
И только потом, благодаря ей, вокруг неё возникли материки, острова и разные государства.
Потом появились коммунисты и началось процветание!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 373
Re: Николай ВОРОНИН: Домбра и курултай нам в помощь!
Отправлено: 17.07.22 - 17:11
В истории, как и в футболе разбирается каждый?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3085
Николай ВОРОНИН: Домбра и курултай нам в помощь!
Отправлено: 17.07.22 - 18:44
Цитата:
Странно, по каким учебникам Вы учились? И историю каких стран изучали? В школе? В институте?
Я вот с интересом читаю школьные учебники истории моей мамы, которые сохранились, за все классы.
Ничего подобного Вашему утверждению не нахожу.
bgb:
Я помню уроки истории при СССР. Учебники гласили: Ничего нигде не было и тут появилась Киевская Русь!
Я помню уроки истории при СССР. Учебники гласили: Ничего нигде не было и тут появилась Киевская Русь!
Странно, по каким учебникам Вы учились? И историю каких стран изучали? В школе? В институте?
Я вот с интересом читаю школьные учебники истории моей мамы, которые сохранились, за все классы.
Ничего подобного Вашему утверждению не нахожу.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 353
Николай ВОРОНИН: Домбра и курултай нам в помощь!
Отправлено: 17.07.22 - 18:52
Цитата:
Это ж больше на сарказм похоже было.
[Исправлено: Эл-починно, 17.07.2022 - 19:06]
таноми52:
подобного Вашему утверждению не нахожу.
подобного Вашему утверждению не нахожу.
Это ж больше на сарказм похоже было.
[Исправлено: Эл-починно, 17.07.2022 - 19:06]
Николай ВОРОНИН: Домбра и курултай нам в помощь!
Отправлено: 17.07.22 - 19:33
Цитата://почему оказались в хвосте//
Автор, ничего не путает: мы же по утверждению ЕБЛН вошли в 50-ку, затем и в 30-ку самых РАЗВИТЫХ стран мира, в то время как бывшая древняя Эллада(современная Греция)или Египет - самые передовые страны древнего мира плетутся где то во второй сотне стран мира.
[Исправлено: ACROS, 17.07.2022 - 19:34]
Автор, ничего не путает: мы же по утверждению ЕБЛН вошли в 50-ку, затем и в 30-ку самых РАЗВИТЫХ стран мира, в то время как бывшая древняя Эллада(современная Греция)или Египет - самые передовые страны древнего мира плетутся где то во второй сотне стран мира.
[Исправлено: ACROS, 17.07.2022 - 19:34]
Re: Николай ВОРОНИН: Домбра и курултай нам в помощь!
Отправлено: 17.07.22 - 19:42
Цитата://сколько уже лет мы носимся с этой Великой степью?//
Автор, давайте, так:- мухи вам, котлеты мне: - это вы со своим кумиром ЕБЛН, носитесь с идеей Великой степи. Для меня- Казахстан- это просто Казахстан: - моя Родина.
Лично я и многие мои друзья и знакомые живут в простом Казахстане.
Великая степь, Казак Ели, или что там ещё ВЫ придумаете, лишь бы НИЧЕГО не делать - может пойдете на работу и просто будете ТИХО и МОЛЧА работать на благо себя, своих родных.
.
Автор, давайте, так:- мухи вам, котлеты мне: - это вы со своим кумиром ЕБЛН, носитесь с идеей Великой степи. Для меня- Казахстан- это просто Казахстан: - моя Родина.
Лично я и многие мои друзья и знакомые живут в простом Казахстане.
Великая степь, Казак Ели, или что там ещё ВЫ придумаете, лишь бы НИЧЕГО не делать - может пойдете на работу и просто будете ТИХО и МОЛЧА работать на благо себя, своих родных.
.
Николай ВОРОНИН: Домбра и курултай нам в помощь!
Отправлено: 17.07.22 - 19:46
Цитата:
Вроде в сельском хозяйстве - разбирается каждый.
В футболе всё таки нужно знать: - когда офсайт, а когда "вне игры".
[Исправлено: ACROS, 17.07.2022 - 19:47]
saba:
в футболе разбирается каждый?
в футболе разбирается каждый?
Вроде в сельском хозяйстве - разбирается каждый.
В футболе всё таки нужно знать: - когда офсайт, а когда "вне игры".
[Исправлено: ACROS, 17.07.2022 - 19:47]
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 27, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 27
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать