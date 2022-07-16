Отправлено: - 14:15

Артем Марусич:

почему люди, когда им нужно удалить зуб или когда им нужно оказать помощь при отрыве конечности или сделать кесарево - обращаются к науке и идут к врачам, а когда им врачи и наука говорят о природе ориентации (и эти утверждения расходятся с их верованиями) - вдруг начинают отрицать науку?

Артем Марусич:

когда я у них спрашиваю, "Что тебе нужно посмотреть, что бы ты стал испытывать влечение к другому полу?", говорят, что такого контента не существует и его ориентацию ничего не изменит.

Цитата:Слова случайного казахстанского психолога - это ещё не наука.А вот то что инстинкт полового размножения - это базовый инстинкт всех животных (которым и является человек) - это аксиома. А какое размножение может быть при однополых отношениях? Соответственно, однополые отношения - не НОРМА от природы. Но поскольку взрослые люди при однополых отношениях никому не вредят и у них есть потребность - им дали такое право. Для меня это право сродни праву маломобильных групп населения передвигаться по городу самостоятельно и государство берет на себя обязательство строить пандусы, класть рельефную плитку с направляющими, делать звуковые сигналы светофоров и так далее.Цитата:У взрослых уже всё сложилось и для них это ничего не изменит. А детей может заинтересовать, отчасти потому что это может стать модным, у подростков это может быть способом выделиться.