Даурен Абаев заявил, что не запрещал мультфильм "Базз Лайтер". Просто проката не будет
Отправлено: 16.07.22 - 08:10
Министр культуры и спорта Республики Казахстан Даурен Абаев заявил, что ведомство не запрещало показ анимационного фильма "Базз Лайтер" в Казахстане и объяснил, почему картину не покажут в отечественных кинотеатрах. Читать новость
Если ваш ребенок родился - у него уже есть ориентация. Пока он маленький и ходит в садик, он может действовать в соответствии с "нормами": мальчикам нравятся девочки и наоборот, девочки выбирают себе мальчика.
При этом уже не важно, какой мультик ему покажут, кто ему в садике покажет "писю" (мальчик или девочка). В момент созревания он просто поймет на кого он ориентирован (может быть и на оба пола сразу) и поменять это он уже не сможет, как не можете это изменить вы.
Если об этом не рассказывать в 8-9 лет девочкам и 10-11 лет мальчикам, эти дети будут 7-10 лет (до 18-ти, как предполагают новые законы) жить и думать что они какие то "неправильные". К тому же, их окружение будет состоять из не образованных в этом плане людей, что может повлечь очень трагичные последствия.
Точнее не может, а обязательно влечет. Казахстан - лидер по подростковому суициду. А как им жить в таком обществе? Эти дети могли увидеть в мультике, что они такие же, как и герои мультфильма, теперь не увидят.
Артем Марусич: почему люди, когда им нужно удалить зуб или когда им нужно оказать помощь при отрыве конечности или сделать кесарево - обращаются к науке и идут к врачам, а когда им врачи и наука говорят о природе ориентации (и эти утверждения расходятся с их верованиями) - вдруг начинают отрицать науку?
Слова случайного казахстанского психолога - это ещё не наука. А вот то что инстинкт полового размножения - это базовый инстинкт всех животных (которым и является человек) - это аксиома. А какое размножение может быть при однополых отношениях? Соответственно, однополые отношения - не НОРМА от природы. Но поскольку взрослые люди при однополых отношениях никому не вредят и у них есть потребность - им дали такое право. Для меня это право сродни праву маломобильных групп населения передвигаться по городу самостоятельно и государство берет на себя обязательство строить пандусы, класть рельефную плитку с направляющими, делать звуковые сигналы светофоров и так далее. Цитата:
Артем Марусич: когда я у них спрашиваю, "Что тебе нужно посмотреть, что бы ты стал испытывать влечение к другому полу?", говорят, что такого контента не существует и его ориентацию ничего не изменит.
У взрослых уже всё сложилось и для них это ничего не изменит. А детей может заинтересовать, отчасти потому что это может стать модным, у подростков это может быть способом выделиться.
Victor Yang: А вот то что инстинкт полового размножения - это базовый инстинкт всех животных (которым и является человек) - это аксиома
Нет такой аксиомы, тут Артём прав. //Участник сафари в южноафриканском национальном парке Крюгера снял на видео двух самцов льва, которые спаривались недалеко от его автомобиля. Ролик был опубликован на канале Kruger Sightings в YouTube. По словам автора видео, он почти 20 лет регулярно ездил на сафари и неоднократно наблюдал за спариванием львов, однако впервые встретил однополую пару хищников.// Тыц Да кстати //В популяции баранов около 8% самцов демонстрируют низкую или нулевую реакцию на самок, при этом они не являются асексуальными и проявляют активное брачное поведение по отношению к другим самцам, даже если им предоставлен выбор между самцом и самкой в качестве партнёра// из википедии если что. А была ещё статья в прошлом году вроде. О проблемах высокой импотенции среди молодёжи. Без ассоциаций, просто вспомнилось.
Что вы считаете за "НОРМУ" я не знаю, но как я уже говорил, ориентированных на свой пол, рождается 5-10%. По исходным оценкам ВОЗ, бесплодны 5% популяции – по анатомическим, генетическим, эндокринным и иммунологическим причинам.
В таком проценте эти люди есть, вы их можете считать не нормальными, но ваша оценка их и их кол-во не изменит.
А при чем тут инстинкт размножения? Если у человека есть такой инстинкт, вам в соответствии с этим можно или нужно размножаться со всеми кто это может делать? С девочками 12-ти, с тетеньками 50-ти и мы как общество должны вас принуждать заниматься этим с тем, кого выбирать будем мы? Даже если вам это не приятно?
Или вы к тому, что этот инстинкт невозможно контролировать? Так как есть инстинкт самосохранения - самоубийств и армии нет?
Цитата:
Victor Yang: У взрослых уже всё сложилось и для них это ничего не изменит. А детей может заинтересовать, отчасти потому что это может стать модным, у подростков это может быть способом выделиться.
По вашим ощущениям, до какого возраста вы могли бы увидеть что либо, что бы это изменило вашу ориентацию? И что это должно было бы быть? К примеру как "Тату" целуются на сцене и на обложках журналов или?
Victor Yang: А какое размножение может быть при однополых отношениях?
Ну да, мы же испытываем влечение только для того, чтоб размножиться. Противозачаточные нам изобрели рептилоиды, ведь у людей бы такой мысли возникнуть не могло, они же люди с инстинктом размножения.
А как должен работать этот самый инстинкт, у гермафродитов, когда человек с рождения имеет половые органы мужские и женские? Таким людям, пол выбирают родители при рождении, воспитывают их в соответствии с выбранным ими полом, а они потом вырастая чувствуют себя другим полом.
Ваша сексуальная ориентация, по мимо того, что с вами с рождения, она еще и очень выборочна. Вас не тянет разможаться со всеми кто это может, и вас может тянуть заниматься сексом (это ваша сексуальная ориентация) даже с бесплодными.
После того как Алена Водонаева сообщила, что не может больше иметь детей, желание гетеро мужчин заняться с ней сексом не уменьшилось, так как это не на прямую связанные вещи.
Victor Yang: Слова случайного казахстанского психолога - это ещё не наука.
Вот именно! При этом она, видно, не слышала об исследованиях Альфреда Кинси, отца сексологии, о ВРОЖДЁННОЙ БИСЕКСУАЛЬНОСТИ - человек в функциональном смысле является БИСЕКСУАЛЬНЫМ в определённой степени и что человеческая сексуальность подвержена изменениям во времени Ну, и под воздействием чего эта степень влечения увеличивается в сторону или мужчин, или женщин? Разве не под воздействием внешних факторов?
Артем Марусич: Странно, куда-то исчезла информация с евроньюс
Ничего странного. Фашисты сегодня – члены Европейского союза – не любят, чтобы им напоминали, сколько детей они убили. С десяток лет мы наблюдали откровенные издевательства над российским спортсменами, творческими людьми и наукой со стороны западных функционеров. Некоторые участники этого форума, понимая вопиющую несправедливость подобных решений, радостно распространяли и распространяют фейки. Бороться с подобным к себе отношением законными методами, не представлялось возможным из за политики двойных стандартов. Поэтому сейчас имеем то что имеем и большинство населения планеты поддерживает Россию, а не наоборот как пытаются преподнести это в пропагандистских западных "сми". Конечно можно вопить "весьмирснами", но только врядли это поможет одержать победу над людьми за которыми правда.
Так и двигается окошко Овертона. Малышам мультики, в школе рассказы, что ЛГБТ это норма. Процент врождённого гомосексуализма явно меньше 10%. Но гомосексуальной пропагандой с самых пелёнок этот процент можно хоть немного поднять за счёт неопределившихся. Оно нам нужно?!
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