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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 291 из 291«1...289290291
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15720
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.07.22 - 00:18
#4351
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А вот тут Уважаю.
При всей ненависти Соловьева к западным славянам радует что мусульмане для России теперь народ номер один..
Теперь Россия на себе почувствовала, что означают мусульмане, их быт, из религия, их традиции и считаются с ними..
Начнем.
Ибо сводки будут только в понедельник к вечеру..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15720
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.07.22 - 00:20
#4352
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Кадыров обсудил с Соловьевым спецоперацию в Грозном.




Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Телеграм-канале ролик о возите в Грозный российского телеведущего Владимира Соловьева.
Судя по кадрам Соловьев летал в аэродинамической трубе, стрелял из снайперской винтовки и осмотрел достопримечательности чеченской столицы, а также мечеть "Гордость мусульман" в Шали.
"В Грозном у нас состоялась встреча с нашим многоуважаемым гостем", - написал также Кадыров, добавив, что обсудил с журналистом темы специальной военной операции.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15720
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.07.22 - 00:24
#4353
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Радует так же, что помимо чеченских батальонов, создали Татарские и Башкирские батальоны и теперь у них, у наших мусульман в своих границах будут боеспособные армии с оружием, танками и самолетами в руках.
Аллаху Акбар!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15720
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.07.22 - 00:35
#4354
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Ну и рубрика Герои России..
Вслед за Соловьевым..

Григорий Викторович Лепсверидзе



Отмечается патологическая ненависть к тем, кого не любит Владимир Владимирович Путин..
Десять из десяти!

[Исправлено: 111, 17.07.2022 - 00:38]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15720
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.07.22 - 00:44
#4355
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Инструктор-космонавт Сергей Рыжиков получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Такую же награду получил Уважаемый пропагандист..
А и правильно, зачем что то делать, становиться космонавтом или инструктором?
Лучше постоянно говорить цитата - Владимир Соловьёв заявил, что россияне должны «пахать и мотыжить, как рабы».
И гнать их на войну.
И получишь точно такую же медаль или орден..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15720
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.07.22 - 00:55
#4356
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Мусульмане..

Мусульманское население России стремительно растет, причем во многом — за счет мигрантов. Сейчас в стране больше исповедующих ислам, чем в царские времена, а из четырнадцати с лишним тысяч культовых сооружений для них осталось чуть более 8 тыс. Это порождает огромные скопления верующих у мечетей в праздники. Чтобы закрыть острую потребность в домах молитв, необходимо возвести по всей стране примерно 50–60 мечетей, но процесс строительства нередко упирается в сопротивление местных властей. Об этом в интервью «Известиям» рассказал председатель президиума Духовного управления мусульман России, глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин.

— В одном из недавних выступлений вы сказали, что через 15 лет около 30% населения России станут мусульманами. Эксперты спорят с этой оценкой. На чем вы основывались, делая такое заявление?

— Я сказал это не от своего имени, а привел оценку уважаемых экспертов и аналитиков. От себя могу добавить, что в 1987 году на пятничное богослужение в Московскую соборную мечеть приходили до 1,5 тыс. человек. А сегодня — от 13 тыс. до 18 тыс. Люди рядами стоят в ее дворе, все четыре уровня храма заполнены. В советские годы мы собирали на праздничные намазы Ураза-байрам и Курбан-байрам до 35 тыс. верующих, а сейчас 130 тыс. только в Соборной мечети. Это показывает, насколько увеличилось в наших рядах число сознательных людей.
Думаю что следующий президент будет правоверным мусульманином.
Иншаллах!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15720
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.07.22 - 01:05
#4357
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Герой России..



Сергей Юшкевич признался, что заранее попрощался с отказывающейся уезжать с Украины мамой на всякий случай. В беседе с «Вечерней Москвой» артист рассказал, что много раз предлагал ей уехать, хотел забрать в Россию, начиная с 2014 года. Однако она неизменно отвечала отказом."

Мы даже… попрощались на всякий случай», — поделился своими переживаниями артист."

То есть бросать мать из за политических амбиций и любви к Путину, это пример сегодняшнего Героизма в России..
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2975
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.07.22 - 10:37
#4358
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Цитата:
111:
Ибо сводки будут только в понедельник к вечеру..


На мой взгляд, с украинской стороны, довольно информативная аналитика о военно-политической обстановке, регулярно выкладывается Олегом Ждановым.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15720
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.07.22 - 13:30
#4359
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Цитата:
Kairat stayer:
Олегом Ждановым.

Да, Жданов говорит практически точно, но он украинец, что немного мешает передаче именно его сводок.
А так говорит прям то, что есть.
И главное по русски..
Да, его тоже иногда слушаю, но там без карт в основном говорит.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25158
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.07.22 - 13:32
#4360
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Цитата:
111:
Что для нас Костанай?

Надень, Амирке, правильно - бртинки... :-o :oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15720
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.07.22 - 13:53
#4361
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Цитата:
drakon:
Надень, Амирке, правильно - бртинки...

А он любит эти наоборот одевать.
Сколько раз говорили, все равно эти так одевает.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15720
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.07.22 - 17:18
#4362
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Кстати, российская коол кола стоит дороже западного оригинала.
139 против 89ти..
Там что, сахар дороже западненского?

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