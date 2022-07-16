Re: Об Украине и русофобии

Отправлено: - 11:30

хорошая статья, со смыслом. у меня любой вопрос про Украину вызывает разрыв сознания. Так как в основном все родственники проживают в Украине. К вопросу о присоединения Запорожской области к России также вызывают неоднозначное мнение, который ставит сопутствующий вопрос: как будет проходить граница и как в дальнейшем будут проживать люди. В Ураине между населенными пунктами очень маленькое расстояние (большая плотность населения). Возьмем к примеру поселок моего детства - Славгород, Синельниковского района, Днепропетровской области, так вот данный поселок расположен на границе Днепропетровской и Запорожской области, данная граница условная так как проходит по поселку и делит его на части, при присоединение Запорожской области к РФ как будут делить его? и таких населенных пунктов множество.

Почти каждый день разговариваю с родственниками которые проживаю в Украине, и у них самих нет однозначного ответа что хотят и чего добиваются. (кто материт Путина, ко Зеленского, но в большей части обоих). И пока сами люди не определяться, как им дальше жить такая фигня (по другому не могу выразиться) будет продолжаться бесконечно.