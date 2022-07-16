Совершенно неожиданно столкнулся в местных СМИ, соцсетях с осуждением России в развязывании войны на Украине. На мой взгляд, тема сложная и её квалифицированный анализ - прерогатива профессиональных политиков, экономистов со значительным социальным статусом. Полагаю, надо разделить растущую русофобию и тему Украины. Читать новость
. Более того, Украина у меня ассоциируется с видео бомбёжки их авиацией Донецкой области в 2014 году. На асфальте лежит женщина с оторванными взрывом ногами и просит позаботиться об её дочери, которую и покормить некому будет. Источник:
Для Казахстана все складывается наихудшим образом. Не озвученные пока еще территориальные претензии почти всех соседей, ничего хорошего не сулят американской колонии. Все эти исступленные вопли на форуме, всего лишь признак страха
Давай своё мыло. Отправлю это видео. Оно случайно проскочило. Такие ужасы не пропускают в сетях. В комментарии говорилось, что женщину погрузили в скорую. Но до медпункта не дожила. Потом и дочь её разыскали. Засняли. Нашли майора авиации, который бомбил. Это было целое расследование.
Вчера вечером Дмитрий Гордон давал прямой эфир и отвечал на разные вопросы. Если послушать его, так хорошо говорил что даже поверишь ему. Особенно про войну , что идёт борьба старого советского и нового западного миров, а люди здесь не причем, в смысле русские и другие. Тут уж добавить нечего. Мне как старому коммунисту не понять некоторые тезисы, например напрочь отметаются дружба народов,равенство всех без исключения, наоборот идёт капитализация, а это значит эксплуатация и ограбления народов и государств.
наши нацики потому и беснуются против России, что боятся ее укрепления и возможной территориальной претензии. Автор тут просто и ясно разложил утопичность этих взглядов. Но по моему разумению, на нашу территориальную целостность более всего претендуют американские деятели. И вот если нацики будут гнобить РФ по науськиванию Америки, то Россия наверняка не смолчит. И тут уж не надо будет обижаться никому. Украинцы тоже долгое время испытывали терпение России и вот довыпендривались. Лучше жить в мире и дружить с соседом, чем быть прихвостнем у американцев. Жили ведь в СССР жили и не тужили. Все было у нас и всем делились. Так и надо впредь.
хорошая статья, со смыслом. у меня любой вопрос про Украину вызывает разрыв сознания. Так как в основном все родственники проживают в Украине. К вопросу о присоединения Запорожской области к России также вызывают неоднозначное мнение, который ставит сопутствующий вопрос: как будет проходить граница и как в дальнейшем будут проживать люди. В Ураине между населенными пунктами очень маленькое расстояние (большая плотность населения). Возьмем к примеру поселок моего детства - Славгород, Синельниковского района, Днепропетровской области, так вот данный поселок расположен на границе Днепропетровской и Запорожской области, данная граница условная так как проходит по поселку и делит его на части, при присоединение Запорожской области к РФ как будут делить его? и таких населенных пунктов множество. Почти каждый день разговариваю с родственниками которые проживаю в Украине, и у них самих нет однозначного ответа что хотят и чего добиваются. (кто материт Путина, ко Зеленского, но в большей части обоих). И пока сами люди не определяться, как им дальше жить такая фигня (по другому не могу выразиться) будет продолжаться бесконечно.
Знаете не нужно путать осуждение войны с русофобией и не олицетворять Россию с её тысячелетней историей с её очередным правителем.Для меня на протяжении большого времени политика Украины вызывала протесты. Но сейчас политика России это просто ужас, счёт убитых с обеих сторон идет на десятки тысяч, счёт людей бежавших от войны на миллионы и это 21 век. А русофобия здесь абсолютно не при чем. Как то так
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