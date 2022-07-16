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≡ После массовых жалоб на Air Astana и FlyArystan власти пообещали провести расследование
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44692
После массовых жалоб на Air Astana и FlyArystan власти пообещали провести расследование
Отправлено: 16.07.22 - 19:51
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В связи с обращениями по фактам задержек рейсов Алматы – Мале, Нур-Султан-Ташкент и Алматы – Костанай комитетом гражданской авиации (КГА) МИИР РК и Авиационной администрацией Казахстана будет проведено соответствующее расследование.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
879
Re: После массовых жалоб на Air Astana и FlyArystan власти...
Отправлено: 16.07.22 - 19:51
#1
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Как вообще можно надеяться на "перевозчиков из КЗ"?
марик, ответь с аргументами. А я за попкорном...
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
885
Re: После массовых жалоб на Air Astana и FlyArystan власти...
Отправлено: 17.07.22 - 14:54
#2
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Я даже ничуть не удивляюсь. Сколько раз пытался летать, всегда с задержками. Теперь не летаю. А что можно ожидать от компании, которая, к примеру, может на полдня задержать рейс в ожидании уважаемого кем то человека? Или высадить пассажиров с билетами и посадить "нужных" людей? Это же базарный какой то транспорт, да еще и технические проблемы чуть не ежедневно. Нет уж, лучше поездом
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