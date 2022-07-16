Re: После массовых жалоб на Air Astana и FlyArystan власти...

Отправлено: - 14:54

Я даже ничуть не удивляюсь. Сколько раз пытался летать, всегда с задержками. Теперь не летаю. А что можно ожидать от компании, которая, к примеру, может на полдня задержать рейс в ожидании уважаемого кем то человека? Или высадить пассажиров с билетами и посадить "нужных" людей? Это же базарный какой то транспорт, да еще и технические проблемы чуть не ежедневно. Нет уж, лучше поездом