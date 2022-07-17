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Плотина за 200 миллионов тенге дала течь в Костанайской области
Плотина за 200 миллионов тенге дала течь в Костанайской области
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