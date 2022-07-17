Отправлено: - 12:48

В Джангельдинском районе это уже второй случай, когда дамбе необходим ремонт. В поселке Ахмета Байтурсынулы плотину, которая не прослужила и года, размыло во время весеннего паводка. Там тоже ждут от подрядчика устранения проблемы по гарантийному обслуживанию.