Прогноз на 5 дней
переменная облачность+28°C
  • 759 мм рт.ст.
  • 51% влажность
  • С-СЗ, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Плотина за 200 миллионов тенге дала течь в Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44692
Плотина за 200 миллионов тенге дала течь в Костанайской области
Отправлено: 17.07.22 - 12:48
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Джангельдинском районе это уже второй случай, когда дамбе необходим ремонт. В поселке Ахмета Байтурсынулы плотину, которая не прослужила и года, размыло во время весеннего паводка. Там тоже ждут от подрядчика устранения проблемы по гарантийному обслуживанию.
Читать новость

drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25158
Re: Плотина за 200 миллионов тенге дала течь в Костанайской...
Отправлено: 17.07.22 - 12:48
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вся Страна, дала - течь.
30 лет, назад... :lol: ;-)
Профайл
Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
138
Re: Плотина за 200 миллионов тенге дала течь в Костанайской...
Отправлено: 17.07.22 - 14:44
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ждём когда вода в логу в Жанакале, промоет себе новый путь.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 36, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 36
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS