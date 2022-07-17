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≡ Ольга ВЕДЛЕР: И песни с плясками впридачу
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44692
Ольга ВЕДЛЕР: И песни с плясками впридачу
Отправлено: 17.07.22 - 09:04
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О чем это она опять? Наверно о смотре художественной самодеятельности в местном ДК? Ан нет, опять про аптеки. Читаю рассылку в ватсапе: «Аптека проводит конкурс детских рисунков, стихов, песен...».
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
356
Re: Ольга ВЕДЛЕР: И песни с плясками впридачу
Отправлено: 17.07.22 - 09:04
#1
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в точку
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5404
Re: Ольга ВЕДЛЕР: И песни с плясками впридачу
Отправлено: 17.07.22 - 09:25
#2
Комментарий удален модератором.
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1967
Re: Ольга ВЕДЛЕР: И песни с плясками впридачу
Отправлено: 17.07.22 - 10:21
#3
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А нельзя ли кратенько изложить что за стандарты то такие? Для понимания вопроса.
Чтоб не получилось "я Пастернака не читал, но тоже осуждаю!"
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
284
Ольга ВЕДЛЕР: И песни с плясками впридачу
Отправлено: 17.07.22 - 13:34
#4
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Цитата:
Высокий советский стандарт.


Вот только те кто мог это себе позволить, всегда предпочитали лечиться за границей, или не советскими лекарствами. Я предпочту французское обезболивающее, советскому новокаину или ледокаину. Конечно если сравнить с индийским стоматологом молотком на улице - стандарт высокий. Но никогда наша медицина не была на высоком уровне, если сравнивать с Европой, Израилем, или даже Китаем. Просто нам с детства так внушали, и мы в это верили. СССР это религия, а не действительность

[Исправлено: Alehander, 17.07.2022 - 13:36]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8633
Ольга ВЕДЛЕР: И песни с плясками впридачу
Отправлено: 17.07.22 - 14:05
#5
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Цитата:
Alehander:
или ледокаину

вообще-то лИдокаин ;-)
Цитата:
Alehander:
Но никогда наша медицина не была на высоком уровне, если сравнивать с Европой,

А что в Европе? В той же Германии не могут вылечить сопли - хроническая болезнь большинства немцев, зато тяжелую онкологию лечат... но за большие деньги, патамушта это бизнес.
А в союзе из медицины бизнес не делали, она была доступна всем и бесплатной.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8776
Re: Ольга ВЕДЛЕР: И песни с плясками впридачу
Отправлено: 17.07.22 - 14:06
#6
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Цитата:
И дальше: «Я беру». А пока я выбивала чек и рассказывала о наших скидках, услышала следующее: «Ваши скидки приятны, но и без скидок у вас самая привлекательная цена. Я прошла несколько аптек». Что тут скажешь? Приходите!

Источник:

М-да уже откровенная реклама попёрла под видом статьи,сам себя не похвалишь никто не похвалит.

Цитата:
И если у аптек слегка несвежий вид и требуется косметический ремонт, все равно любите их. Необходимость ремонта не говорит о том, что в аптеке не соблюдается температурный режим и не следят за сроками годности, это лишь подтверждает то, что аптека не берет с вас лишних денег и сама существует очень скромно.

Источник:

Вот так ненавязчиво можно оправдать собственную лень и жадность.
Всегда приятно зайти в уютное отремонтированное помещение,неважно что это аптека, небольшой магазинчик,кафешка или парикмахерская.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
863
Re: Ольга ВЕДЛЕР: И песни с плясками впридачу
Отправлено: 17.07.22 - 14:12
#7
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А почему нет ни слова о переводе часов ? Почему бы аптеки не связать с переводом времени? :-) :-) :-)
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8633
Ольга ВЕДЛЕР: И песни с плясками впридачу
Отправлено: 17.07.22 - 14:14
#8
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Почему бы аптеки не связать с переводом времени?

А почему бы тебе не пойти...за второй чекушкой? Погода благодать... хоть во дворе, хоть на даче можешь бухнуть и возвыситься ;-)
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