Отправлено: - 14:05

Alehander:

или ледокаину

Alehander:

Но никогда наша медицина не была на высоком уровне, если сравнивать с Европой,

Цитата:вообще-то лИдокаинЦитата:А что в Европе? В той же Германии не могут вылечить сопли - хроническая болезнь большинства немцев, зато тяжелую онкологию лечат... но за большие деньги, патамушта это бизнес.А в союзе из медицины бизнес не делали, она была доступна всем и бесплатной.