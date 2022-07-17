О чем это она опять? Наверно о смотре художественной самодеятельности в местном ДК? Ан нет, опять про аптеки. Читаю рассылку в ватсапе: «Аптека проводит конкурс детских рисунков, стихов, песен...». Читать новость
Вот только те кто мог это себе позволить, всегда предпочитали лечиться за границей, или не советскими лекарствами. Я предпочту французское обезболивающее, советскому новокаину или ледокаину. Конечно если сравнить с индийским стоматологом молотком на улице - стандарт высокий. Но никогда наша медицина не была на высоком уровне, если сравнивать с Европой, Израилем, или даже Китаем. Просто нам с детства так внушали, и мы в это верили. СССР это религия, а не действительность
Alehander: Но никогда наша медицина не была на высоком уровне, если сравнивать с Европой,
А что в Европе? В той же Германии не могут вылечить сопли - хроническая болезнь большинства немцев, зато тяжелую онкологию лечат... но за большие деньги, патамушта это бизнес. А в союзе из медицины бизнес не делали, она была доступна всем и бесплатной.
И дальше: «Я беру». А пока я выбивала чек и рассказывала о наших скидках, услышала следующее: «Ваши скидки приятны, но и без скидок у вас самая привлекательная цена. Я прошла несколько аптек». Что тут скажешь? Приходите!
М-да уже откровенная реклама попёрла под видом статьи,сам себя не похвалишь никто не похвалит.
Цитата:
И если у аптек слегка несвежий вид и требуется косметический ремонт, все равно любите их. Необходимость ремонта не говорит о том, что в аптеке не соблюдается температурный режим и не следят за сроками годности, это лишь подтверждает то, что аптека не берет с вас лишних денег и сама существует очень скромно.
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