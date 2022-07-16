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≡ Об Украине и русофобии
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44691
Об Украине и русофобии
Отправлено: 16.07.22 - 18:29
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Совершенно неожиданно столкнулся в местных СМИ, соцсетях с осуждением России в развязывании войны на Украине. На мой взгляд, тема сложная и её квалифицированный анализ - прерогатива профессиональных политиков, экономистов со значительным социальным статусом. Полагаю, надо разделить растущую русофобию и тему Украины.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
862
Re: Об Украине и русофобии
Отправлено: 16.07.22 - 18:29
#1
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Цитата:
. Более того, Украина у меня ассоциируется с видео бомбёжки их авиацией Донецкой области в 2014 году. На асфальте лежит женщина с оторванными взрывом ногами и просит позаботиться об её дочери, которую и покормить некому будет. Источник:


Реальный фейк! Оторванные ноги и она ещё имеет возможность просит помощи об дочери и оператор который хладнокровно это снимает не оказывая первую медицинскую помощь. Кого оправдываем? Путина? Фашизм?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
351
Re: Об Украине и русофобии
Отправлено: 16.07.22 - 18:35
#2
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Хороший и обзорный анализ, так сказать, мне понравилось. Видно и стороны и мнение.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
351
Re: Об Украине и русофобии
Отправлено: 16.07.22 - 18:36
#3
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Реальный фейк!

Это вам в другую ветку, там специалисты по фейкам. :lol:
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A
§ Alexandrovich
(Пользователи)
Регистрация:
16.07.22
Сообщений:
1
Re: Об Украине и русофобии
Отправлено: 16.07.22 - 21:17
#4
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Для Казахстана все складывается наихудшим образом. Не озвученные пока еще территориальные претензии почти всех соседей, ничего хорошего не сулят американской колонии. Все эти исступленные вопли на форуме, всего лишь признак страха
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Salnik Anatoliy
§ Salnik Anatoliy
(Пользователи)
Регистрация:
10.12.18
Сообщений:
7
Об Украине и русофобии
Отправлено: 16.07.22 - 22:23
#5
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Давай своё мыло. Отправлю это видео. Оно случайно проскочило. Такие ужасы не пропускают в сетях. В комментарии говорилось, что женщину погрузили в скорую. Но до медпункта не дожила. Потом и дочь её разыскали. Засняли. Нашли майора авиации, который бомбил. Это было целое расследование.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5404
Re: Об Украине и русофобии
Отправлено: 16.07.22 - 23:34
#6
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Вчера вечером Дмитрий Гордон давал прямой эфир и отвечал на разные вопросы. Если послушать его, так хорошо говорил что даже поверишь ему. Особенно про войну , что идёт борьба старого советского и нового западного миров, а люди здесь не причем, в смысле русские и другие. Тут уж добавить нечего.
Мне как старому коммунисту не понять некоторые тезисы, например напрочь отметаются дружба народов,равенство всех без исключения, наоборот идёт капитализация, а это значит эксплуатация и ограбления народов и государств.
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Salnik Anatoliy
§ Salnik Anatoliy
(Пользователи)
Регистрация:
10.12.18
Сообщений:
7
Об Украине и русофобии
Отправлено: 16.07.22 - 23:53
#7
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Для меня убедительно желание населения Украины перейти под юрисдикцию России. Для того я привёл один из примеров. Настроение, подобное Запорожью демонстрируют и на Херсонщине.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
356
Re: Об Украине и русофобии
Отправлено: 17.07.22 - 08:46
#8
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наши нацики потому и беснуются против России, что боятся ее укрепления и возможной территориальной претензии. Автор тут просто и ясно разложил утопичность этих взглядов. Но по моему разумению, на нашу территориальную целостность более всего претендуют американские деятели. И вот если нацики будут гнобить РФ по науськиванию Америки, то Россия наверняка не смолчит. И тут уж не надо будет обижаться никому. Украинцы тоже долгое время испытывали терпение России и вот довыпендривались. Лучше жить в мире и дружить с соседом, чем быть прихвостнем у американцев. Жили ведь в СССР жили и не тужили. Все было у нас и всем делились. Так и надо впредь.
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