Re: Об Украине и русофобии

Отправлено: - 08:46

наши нацики потому и беснуются против России, что боятся ее укрепления и возможной территориальной претензии. Автор тут просто и ясно разложил утопичность этих взглядов. Но по моему разумению, на нашу территориальную целостность более всего претендуют американские деятели. И вот если нацики будут гнобить РФ по науськиванию Америки, то Россия наверняка не смолчит. И тут уж не надо будет обижаться никому. Украинцы тоже долгое время испытывали терпение России и вот довыпендривались. Лучше жить в мире и дружить с соседом, чем быть прихвостнем у американцев. Жили ведь в СССР жили и не тужили. Все было у нас и всем делились. Так и надо впредь.