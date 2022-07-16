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Николай ВОРОНИН: Домбра и курултай нам в помощь!
Николай ВОРОНИН: Домбра и курултай нам в помощь!
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44691
Николай ВОРОНИН: Домбра и курултай нам в помощь!
Отправлено: 16.07.22 - 11:11
3 июля 2022 года глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днем домбры. Говорил о самобытности Великой степи и связал этот праздник с сегодняшним днем. Президент отметил, что сегодня мы строим новый Казахстан и надо бережно относиться к обычаям предков.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 15717
Николай ВОРОНИН: Домбра и курултай нам в помощь!
Отправлено: 16.07.22 - 11:11
"если со времен седой древности мы были впереди планеты всей, то когда, как и почему оказались в хвосте"
Децкий вопрос..
Можно это спросить и про Египет, и про Рим, и про Турцию или Испанию..
Кстати Персия была еще..
[Исправлено: 111, 16.07.2022 - 11:12]
Децкий вопрос..
Можно это спросить и про Египет, и про Рим, и про Турцию или Испанию..
Кстати Персия была еще..
[Исправлено: 111, 16.07.2022 - 11:12]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Рудный
- Регистрация:
- 07.08.19
- Сообщений:
- 283
Re: Николай ВОРОНИН: Домбра и курултай нам в помощь!
Отправлено: 16.07.22 - 11:53
Только причём тут домбра и курултай?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12777
Re: Николай ВОРОНИН: Домбра и курултай нам в помощь!
Отправлено: 16.07.22 - 17:25
Цитата:
Чуть меньше чем носимся с 9 мая
И совсем меньше чем американцы носятся с идеей американской мечты и с тезисом о США как лучшей стране в мире
Цитата:
Цитата:
Ниче не понял
Так Воронин за изучение истории без письменных источников или против?)
Цитата:
Кто нас убеждает? В школьных учебниках по истории так написано или где?
Цитата:
Товарищ Воронин по всей видимости не до конца понимает что такое история?)
Греки были зачинателями кучи наук
И где сейчас Греция? Почему не в авангарде Прогресса?)
Цитата:
А Чингисхан был русским князем
Так на рен тв говорят
Тоже будем утешаться этим фактом
Цитата:
А тысячи людей живущих в достатке в расчет брать не надо?))
И действительно, сколько уже лет мы носимся с этой Великой степью?
Чуть меньше чем носимся с 9 мая
И совсем меньше чем американцы носятся с идеей американской мечты и с тезисом о США как лучшей стране в мире
Цитата:
Древнюю историю Казахстана можно изучать только отрывочно, археологическими методами, так как отсутствуют какие-либо записи. А это не совсем научно и точно
Цитата:
Однако современные казахстанские историки довольно смело опровергают концепцию о народах «исторических» и «неисторических», выдвигавшую тезис о том, что народы, не имеющие собственной письменности, не могут быть объектом исторического изучения.
Ниче не понял
Так Воронин за изучение истории без письменных источников или против?)
Цитата:
Нас убеждают, что колыбель древней цивилизации была создана в Великой степи и лишь потом распространилась на Ближний Восток, Рим и Грецию, а не наоборот, как утверждала до сих пор традиционная история
Кто нас убеждает? В школьных учебниках по истории так написано или где?
Цитата:
Остался нерешенным вопрос: если со времен седой древности мы были впереди планеты всей, то когда, как и почему оказались в хвосте?
Товарищ Воронин по всей видимости не до конца понимает что такое история?)
Греки были зачинателями кучи наук
И где сейчас Греция? Почему не в авангарде Прогресса?)
Цитата:
Будем утешаться хотя бы тем, что кочевники когда-то были колыбелью цивилизации
А Чингисхан был русским князем
Так на рен тв говорят
Тоже будем утешаться этим фактом
Цитата:
а нищенское существование тысяч людей определяется как частный случай.
А тысячи людей живущих в достатке в расчет брать не надо?))
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25156
Николай ВОРОНИН: Домбра и курултай нам в помощь!
Отправлено: 16.07.22 - 17:33
Цитата:
Какой - курултай, без домбры?...
Alehander:
Только причём тут домбра и курултай?
Только причём тут домбра и курултай?
Какой - курултай, без домбры?...
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4212
Re: Николай ВОРОНИН: Домбра и курултай нам в помощь!
Отправлено: 17.07.22 - 02:46
О чем статья?
Автор всё слепил в кучу и размазал по странице...
Верните его в СССР!!!
Автор всё слепил в кучу и размазал по странице...
Верните его в СССР!!!
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4212
Re: Николай ВОРОНИН: Домбра и курултай нам в помощь!
Отправлено: 17.07.22 - 02:50
Я помню уроки истории при СССР.
Учебники гласили: Ничего нигде не было и тут появилась Киевская Русь!
И только потом, благодаря ей, вокруг неё возникли материки, острова и разные государства.
Потом появились коммунисты и началось процветание!
Учебники гласили: Ничего нигде не было и тут появилась Киевская Русь!
И только потом, благодаря ей, вокруг неё возникли материки, острова и разные государства.
Потом появились коммунисты и началось процветание!
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