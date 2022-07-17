А вот тут Уважаю. При всей ненависти Соловьева к западным славянам радует что мусульмане для России теперь народ номер один.. Теперь Россия на себе почувствовала, что означают мусульмане, их быт, из религия, их традиции и считаются с ними.. Начнем. Ибо сводки будут только в понедельник к вечеру..
Кадыров обсудил с Соловьевым спецоперацию в Грозном.
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Телеграм-канале ролик о возите в Грозный российского телеведущего Владимира Соловьева. Судя по кадрам Соловьев летал в аэродинамической трубе, стрелял из снайперской винтовки и осмотрел достопримечательности чеченской столицы, а также мечеть "Гордость мусульман" в Шали. "В Грозном у нас состоялась встреча с нашим многоуважаемым гостем", - написал также Кадыров, добавив, что обсудил с журналистом темы специальной военной операции.
Радует так же, что помимо чеченских батальонов, создали Татарские и Башкирские батальоны и теперь у них, у наших мусульман в своих границах будут боеспособные армии с оружием, танками и самолетами в руках. Аллаху Акбар!
Инструктор-космонавт Сергей Рыжиков получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Такую же награду получил Уважаемый пропагандист.. А и правильно, зачем что то делать, становиться космонавтом или инструктором? Лучше постоянно говорить цитата - Владимир Соловьёв заявил, что россияне должны «пахать и мотыжить, как рабы». И гнать их на войну. И получишь точно такую же медаль или орден..
Мусульманское население России стремительно растет, причем во многом — за счет мигрантов. Сейчас в стране больше исповедующих ислам, чем в царские времена, а из четырнадцати с лишним тысяч культовых сооружений для них осталось чуть более 8 тыс. Это порождает огромные скопления верующих у мечетей в праздники. Чтобы закрыть острую потребность в домах молитв, необходимо возвести по всей стране примерно 50–60 мечетей, но процесс строительства нередко упирается в сопротивление местных властей. Об этом в интервью «Известиям» рассказал председатель президиума Духовного управления мусульман России, глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин.
— В одном из недавних выступлений вы сказали, что через 15 лет около 30% населения России станут мусульманами. Эксперты спорят с этой оценкой. На чем вы основывались, делая такое заявление?
— Я сказал это не от своего имени, а привел оценку уважаемых экспертов и аналитиков. От себя могу добавить, что в 1987 году на пятничное богослужение в Московскую соборную мечеть приходили до 1,5 тыс. человек. А сегодня — от 13 тыс. до 18 тыс. Люди рядами стоят в ее дворе, все четыре уровня храма заполнены. В советские годы мы собирали на праздничные намазы Ураза-байрам и Курбан-байрам до 35 тыс. верующих, а сейчас 130 тыс. только в Соборной мечети. Это показывает, насколько увеличилось в наших рядах число сознательных людей. Думаю что следующий президент будет правоверным мусульманином. Иншаллах!
Сергей Юшкевич признался, что заранее попрощался с отказывающейся уезжать с Украины мамой на всякий случай. В беседе с «Вечерней Москвой» артист рассказал, что много раз предлагал ей уехать, хотел забрать в Россию, начиная с 2014 года. Однако она неизменно отвечала отказом."
Мы даже… попрощались на всякий случай», — поделился своими переживаниями артист."
То есть бросать мать из за политических амбиций и любви к Путину, это пример сегодняшнего Героизма в России..
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