Прогноз на 5 дней
ясно+20°C
  • 757 мм рт.ст.
  • 77% влажность
  • СЗ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Тобол" обыграл "Актобе" и догнал лидеров Кубка Казахстана
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44689
"Тобол" обыграл "Актобе" и догнал лидеров Кубка Казахстана
Отправлено: 16.07.22 - 22:38
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эта победа позволила "Тоболу" догнать "Тараз" с "Мактааралом", которые выиграли стартовые игры в группе С. "Актобе" на последней строчке с нулем баллов. Матч в Костанае завершился со счетом 2:1.
Читать новость

electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
879
Re: "Тобол" обыграл "Актобе" и догнал...
Отправлено: 16.07.22 - 22:38
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Редакция, вы видимо ошиблись, записав эту информацию в тег "государство"?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 46, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 46
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS