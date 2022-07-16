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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15703
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.07.22 - 20:28
#4321
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Придорожное кафе..



Чай турецкий с турецким сахаром..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15703
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.07.22 - 20:35
#4322
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Ах да, грушевый..
Ребенку взяли..
Выживать как то надо..
Вот он как упакован, чтоб не мозолить глаза..



Амирка выпил два стаканчика.
Пусть допустим мы так страшно зависим от сахара, которого в литре 100 грамм
В двух стаканчиках грамм 20 от силы..
600 делим на 10 и еще на 5, получается 12 тенге сахара.
Тогда как его порция стоит 2900, это говорума или какая то ляля за 2300 плюс картофель фри за 600.
2900 и на 12 тенге сахар с России..
От кого или от чего зависит больше Амирка, от турков, которые нам накрыли замечательный шашлык из свинины, или от России, где ее доля менее процента?
Один процент это 29 тенге к слову..

[Исправлено: 111, 16.07.2022 - 20:37]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15703
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.07.22 - 20:37
#4323
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Цитата:
Эл-починно:
Марик. хочешь так же жить?

Как?
Что там за картинка?
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15703
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.07.22 - 20:40
#4324
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Ладно, хорошего по немногу..
А теперь пойду как поищу интересные новости в тырнете..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
351
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.07.22 - 20:42
#4325
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Цитата:
111:
Как? Что там за картинка?

Да вот так, с 2014-го года там люди так живут, только теперь с сиренами? Не знал?
Ну да, это же не беш откушивать.
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15703
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.07.22 - 20:45
#4326
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И Бинго!
Попадаем на очередного врага России!
Я то думал, как сегодня без врагов то Россия проживет..
Однозначно рубрика Предатели..

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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15703
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.07.22 - 20:47
#4327
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Цитата:
Эл-починно:
Да вот так, с 2014-го года там люди так живут, только теперь с сиренами? Не

За это уничтожить надо 352 ребенка и спалить пол Украины?
Адольф наверно тебе завидует..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
351
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.07.22 - 20:49
#4328
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Предлагаю полный бойкот этой ветки. Пуст "писатель" пишет свои кометы в одиночке.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15703
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.07.22 - 20:49
#4329
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Да, согласен с Незлобиным.
Тот, кто говорит про 2014й, когда Россия напала на Украину, и оправдывает убийства 352х детей за 4 месяца, что цитата:
- Безумию нет предела..

И это они еще не начинали по полной мочить..
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15703
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.07.22 - 20:52
#4330
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Цитата:
Эл-починно:
пишет свои кометы в одиночке.

Хм..
Я один и пишу..
Ты с алексом уже с 2009го постоянно подговариваете всех к бойкоту, да, и Таноми..
Сколько вас помню.
Но я уже с миллионный раз вам говорю, ну давайте же не будем пересекаться и писать что то друг другу, не упоминать за глаза, не обращать внимания!
Я только Za!
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15703
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.07.22 - 20:57
#4331
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Так, это первая новость.
Сводки будут ближе к ночи.
Ну пойдем на российские сайты за второй какой нибудь попавшейся на глаза новостью..
У россиян то и тырнета нет..
Кстати недавно Латынина ляпнула,- надо было Путину от всех забором отгородится, интернет и все такое отключить и сказать, что Украину денацифицировали!
Хомячки бы поверили и стали бы жить лучше.
Зачем эти бессмысленные жертвы тех же российских пацанов?
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15703
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.07.22 - 21:02
#4332
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Друзья России..

В Туркменистане перестали работать VPN-сервисы, информирует местный филиал «Радио Свобода»*.
«Например, все сайты новостей России. РИА Новости, РБК, ТАСС, ИноСМИ, сайты телекомпаний, где идут какие-то новости, и так далее. Это были последние иностранные новостные сайты, доступ к которым оставался свободным, сейчас – нет. Заблокирован доступ как к сайту, так и через мобильные приложения», – информируют туркменские корреспонденты «Радио Свобода»*.

Произошло все это после поездки Путина в Туркменистан..
Там кстати не нашлись ударные дроны?
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17.01.12
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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.07.22 - 21:07
#4333
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В посольстве Франции встретились американские адмирал-трансгендер и ядерщик-трансгендер.



Хех..
Они произвели и отправили 4 Хаймарса, против которых у России нет оружия..
Это вот эти вот бабы?
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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.07.22 - 21:11
#4334
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Симониан что о Галкине, что вот сейчас, наверно это приятно, подглядывать в постель или под..

В российских соцсетях стремительно расходится фотография первой женщины-трансгендера Рейчел Левин, которая стала адмиралом США.

upload picture
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17.01.12
Сообщений:
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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.07.22 - 21:16
#4335
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Ну хватит наверное.
Надо почитать сводки, что захватили, сколько тысяч нацистов в виде детей убили и какие города отбомбили вне фронта..
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