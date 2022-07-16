Ах да, грушевый.. Ребенку взяли.. Выживать как то надо.. Вот он как упакован, чтоб не мозолить глаза..
Амирка выпил два стаканчика. Пусть допустим мы так страшно зависим от сахара, которого в литре 100 грамм В двух стаканчиках грамм 20 от силы.. 600 делим на 10 и еще на 5, получается 12 тенге сахара. Тогда как его порция стоит 2900, это говорума или какая то ляля за 2300 плюс картофель фри за 600. 2900 и на 12 тенге сахар с России.. От кого или от чего зависит больше Амирка, от турков, которые нам накрыли замечательный шашлык из свинины, или от России, где ее доля менее процента? Один процент это 29 тенге к слову..
Хм.. Я один и пишу.. Ты с алексом уже с 2009го постоянно подговариваете всех к бойкоту, да, и Таноми.. Сколько вас помню. Но я уже с миллионный раз вам говорю, ну давайте же не будем пересекаться и писать что то друг другу, не упоминать за глаза, не обращать внимания! Я только Za!
Так, это первая новость. Сводки будут ближе к ночи. Ну пойдем на российские сайты за второй какой нибудь попавшейся на глаза новостью.. У россиян то и тырнета нет.. Кстати недавно Латынина ляпнула,- надо было Путину от всех забором отгородится, интернет и все такое отключить и сказать, что Украину денацифицировали! Хомячки бы поверили и стали бы жить лучше. Зачем эти бессмысленные жертвы тех же российских пацанов?
В Туркменистане перестали работать VPN-сервисы, информирует местный филиал «Радио Свобода»*. «Например, все сайты новостей России. РИА Новости, РБК, ТАСС, ИноСМИ, сайты телекомпаний, где идут какие-то новости, и так далее. Это были последние иностранные новостные сайты, доступ к которым оставался свободным, сейчас – нет. Заблокирован доступ как к сайту, так и через мобильные приложения», – информируют туркменские корреспонденты «Радио Свобода»*.
Произошло все это после поездки Путина в Туркменистан.. Там кстати не нашлись ударные дроны?
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