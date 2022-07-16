Ну а пока Обиженные говорят за глаза о ком то и настраивают, вспомнив былые времена, друг друга против другого пользователя, совсем как это делается в России, идем дальше.. Благо тут я не позволю настраивать кого либо против кого то и заниматься подговариванием за глаза как то подло и бессмысленно.. Помню когда нас было тут человек 200, в 2009м, там кучки были.. Так, что у нас.. Путин объявил военное экономическое положение для коммерсантов. На что Мантуров новоизбранный сказал, первым делом танки и гранаты нужны России.. Ах да, в Мариуполе строят дом казарму для НКВДшников. Вклад Беглова так сказать в город побратим..
"Шойгу отдал российским войскам на Украине приказ о наступлении по всем направлениям"
Хех.. Удары по концертным залам и торговым центрам означает что только увеличатся.. Привет Виннице, Николаеву с Харьковом и остальным.. Ведь дети там погибающие, это нацисты по из мнению.. 352 только доказанных за 4 месяца..
Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от россиян работать для нужд фронта на Украине, не жалея себя. Ориентироваться он предложил на верховного главнокомандующего – Владимира Путина.
«В стране ситуация, когда пахать надо, как верховный главнокомандующий, как рабы на галерах. Взяли мотыгу и идите мотыжить. Надо просто пахать, много и тяжело. Чтобы у фронта было всё, что ему надо», – заявил Соловьев в своем эфире.
Накануне президент РФ Владимир Путин наградил Соловьева орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени». Орден телеведущему присвоен за «большие заслуги в формировании позитивного образа России». Госдума приняла закон, предложенный правительством, который в условиях «специальной военной операции» на территориях ЛДНР и Украины запрещает российским предприятиям отказываться от госзаказов для «спецоперации» и позволяет принуждать россиян к работе в ночное время, выходные и праздничные дни. Теперь Минобороны, ФСБ, Росгвардия и МЧС могут самостоятельно выбирать поставщика продукции или услуги, менять по своему усмотрению цену контракта и объемы работ.
Зато есть у них сахар по 74 рубля.. У нас чудовищная цена 615 тенге.. А ведь рабам раньше нужен был сахар, для усиления энергии, для работы без остановки и тд.. Главное есть сахар. А там у рабов он слаще самого сладкого..
Для чего созывали Думу.. Думать по видимому и надумали..
В России складывается ситуация, в рамках которой каждый гражданин обязан «пахать и мотыжить» ради победы, считает телеведущий Владимир Соловьев. Он заметил, что речь не идет о том, чтобы «переждать, когда все упадет».
«Как верховный главнокомандующий, как рабы на галерах, как святой Франциск, возделывающий свой участок. Чтобы ждали не импортозамещения, а технологический прорыв», – цитирует Соловьева Ura.Ru.
Журналист напомнил, что российской армии на фронте необходимы технические и военные новинки, включая беспилотные летательные аппараты и ракеты. Для этого каждый россиянин должен «много и тяжело» работать.
Общественная служба новостей сообщала, что президент Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени журналиста Владимира Соловьева. Глава государства подписал соответствующий указ.
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