Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями+25°C
  • 755 мм рт.ст.
  • 57% влажность
  • С-СЗ, 8 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 288 из 288«1...286287288
Ответить Новый топик
Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15686
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.07.22 - 12:02
#4306
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рассмотрел в бинокль, это наверно лифтовые шахты по видимому..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15686
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.07.22 - 12:08
#4307
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ребенку тоже нравится смотреть на свой город..

Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5906
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.07.22 - 13:28
#4308
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик , а у тебя есть разрешения на переделку лоджии и установку там отопительных приборов ?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15686
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.07.22 - 14:07
#4309
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Марик , а у тебя есть разрешения на переделку лоджии и установку там отопительных приборов ?

А как ты думаешь я купил ее?
Тебе никогда не дадут план, если нет разрешений..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15686
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.07.22 - 15:17
#4310
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а пока Обиженные говорят за глаза о ком то и настраивают, вспомнив былые времена, друг друга против другого пользователя, совсем как это делается в России, идем дальше..
Благо тут я не позволю настраивать кого либо против кого то и заниматься подговариванием за глаза как то подло и бессмысленно..
Помню когда нас было тут человек 200, в 2009м, там кучки были..
Так, что у нас..
Путин объявил военное экономическое положение для коммерсантов.
На что Мантуров новоизбранный сказал, первым делом танки и гранаты нужны России..
Ах да, в Мариуполе строят дом казарму для НКВДшников.
Вклад Беглова так сказать в город побратим..

[Исправлено: Тимур Гафуров, 16.07.2022 - 17:40]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15686
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.07.22 - 16:05
#4311
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Шойгу отдал российским войскам на Украине приказ о наступлении по всем направлениям"

Хех..
Удары по концертным залам и торговым центрам означает что только увеличатся..
Привет Виннице, Николаеву с Харьковом и остальным..
Ведь дети там погибающие, это нацисты по из мнению..
352 только доказанных за 4 месяца..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15686
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.07.22 - 17:41
#4312
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Труд освобождает..

Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от россиян работать для нужд фронта на Украине, не жалея себя. Ориентироваться он предложил на верховного главнокомандующего – Владимира Путина.



«В стране ситуация, когда пахать надо, как верховный главнокомандующий, как рабы на галерах. Взяли мотыгу и идите мотыжить. Надо просто пахать, много и тяжело. Чтобы у фронта было всё, что ему надо», – заявил Соловьев в своем эфире.

Накануне президент РФ Владимир Путин наградил Соловьева орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени». Орден телеведущему присвоен за «большие заслуги в формировании позитивного образа России».
Госдума приняла закон, предложенный правительством, который в условиях «специальной военной операции» на территориях ЛДНР и Украины запрещает российским предприятиям отказываться от госзаказов для «спецоперации» и позволяет принуждать россиян к работе в ночное время, выходные и праздничные дни.
Теперь Минобороны, ФСБ, Росгвардия и МЧС могут самостоятельно выбирать поставщика продукции или услуги, менять по своему усмотрению цену контракта и объемы работ.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15686
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.07.22 - 17:43
#4313
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Значит силенок то у России, второй армии мира не хватает, денацифицировать Украину..
Какой то позор..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15686
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.07.22 - 17:47
#4314
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зато есть у них сахар по 74 рубля..
У нас чудовищная цена 615 тенге..
А ведь рабам раньше нужен был сахар, для усиления энергии, для работы без остановки и тд..
Главное есть сахар.
А там у рабов он слаще самого сладкого..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15686
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.07.22 - 17:54
#4315
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для чего созывали Думу..
Думать по видимому и надумали..

В России складывается ситуация, в рамках которой каждый гражданин обязан «пахать и мотыжить» ради победы, считает телеведущий Владимир Соловьев. Он заметил, что речь не идет о том, чтобы «переждать, когда все упадет».

«Как верховный главнокомандующий, как рабы на галерах, как святой Франциск, возделывающий свой участок. Чтобы ждали не импортозамещения, а технологический прорыв», – цитирует Соловьева Ura.Ru.

Журналист напомнил, что российской армии на фронте необходимы технические и военные новинки, включая беспилотные летательные аппараты и ракеты. Для этого каждый россиянин должен «много и тяжело» работать.

Общественная служба новостей сообщала, что президент Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени журналиста Владимира Соловьева. Глава государства подписал соответствующий указ.
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2316
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.07.22 - 17:57
#4316
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от россиян работать для нужд фронта на Украине, не жалея себя.

Пока что не жалея себя работаем мы, чтобы оплачивать своим ударным трудом выросшие цены. Теперь за мешок сахара в два раза дольше работать надо, так что трудитесь, господа, солнце ещё высоко.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15686
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.07.22 - 18:00
#4317
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Теперь за мешок сахара

Зачем тебе мешок?
Я беру килограммами..
Нормально..
Торгаш что ли?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15686
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.07.22 - 18:01
#4318
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За сахарок то можно поработать, но не бесплатно же как раб на спецоперацию..
Сколько пахать тебе на одного дрона диджи ай?
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
348
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.07.22 - 19:19
#4319
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
За сахарок то можно поработать

Так чего до сих бор не работаем? А значит и соц. отчисления и налоги не платим. Не гражданская позиция однако! :lol:
Профайл
Страница 288 из 288«1...286287288
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: Iney

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS