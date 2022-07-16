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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15679
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.07.22 - 12:02
#4306
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Рассмотрел в бинокль, это наверно лифтовые шахты по видимому..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15679
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.07.22 - 12:08
#4307
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Ребенку тоже нравится смотреть на свой город..

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5906
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.07.22 - 13:28
#4308
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Марик , а у тебя есть разрешения на переделку лоджии и установку там отопительных приборов ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15679
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.07.22 - 14:07
#4309
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Цитата:
Гога:
Марик , а у тебя есть разрешения на переделку лоджии и установку там отопительных приборов ?

А как ты думаешь я купил ее?
Тебе никогда не дадут план, если нет разрешений..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15679
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.07.22 - 15:17
#4310
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Ну а пока Обиженные говорят за глаза о ком то и настраивают, вспомнив былые времена, друг друга против другого пользователя, совсем как это делается в России, идем дальше..
Благо тут я не позволю настраивать кого либо против кого то и заниматься подговариванием за глаза как то подло и бессмысленно..
Помню когда нас было тут человек 200, в 2009м, там кучки были..
Так, что у нас..
Путин объявил военное экономическое положение для коммерсантов.
На что Мантуров новоизбранный сказал, первым делом танки и гранаты нужны России..
Ах да, в Мариуполе строят дом казарму для НКВДшников.
Вклад Беглова так сказать в город побратим..
Построение казарм для гауляйтеров..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15679
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.07.22 - 16:05
#4311
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"Шойгу отдал российским войскам на Украине приказ о наступлении по всем направлениям"

Хех..
Удары по концертным залам и торговым центрам означает что только увеличатся..
Привет Виннице, Николаеву с Харьковом и остальным..
Ведь дети там погибающие, это нацисты по из мнению..
352 только доказанных за 4 месяца..
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