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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 79 из 80«1...77787980»
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17337
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.07.22 - 14:54
#1171
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сам же сказал только ампутация.
а остальное - Новая газета.

[Исправлено: alex_60, 16.07.2022 - 14:56]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17337
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.07.22 - 14:58
#1172
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ну иммитация понятно.
нобелевку не дадут.
разве что сорос премию выпишет.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17337
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.07.22 - 15:32
#1173
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Цитата:
таноми52:
Похоже "Всякая всячина" начинает превращаться в рупор русофобии! 111-й задумывал свободную безобидную тему обо всём, что в голову взбредёт... А сейчас мы видим ежедневную целенаправленную пропаганду русофобии, с красочными фейковыми фотографиями "ужасов" геноцида" украинцев русскими фашистами, цитатами с антироссийских сайтов, с плясками под бубен на костях "убиенных детей"... Видимо, или он это считает "всякой всячиной" (своего якобы возмущения "агрессией" РФ), или пытается тихой сапой протолкнуть среди своего мусора идею возбудить ненависть к РФ (читай, к русским!). 211, переименуй уже свою "всячину", придай названию политическую направленность! Маскировка не нужна, мы уже знаем тебе
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3085
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.07.22 - 18:56
#1174
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Цитата:
alex_60:
бесполезно. уходите и все


Да, Алекс, Вы правильно понимаете ситуацию!
Некоторые, желая самовыразиться, тусуются на "всякой всячине", не понимая, что это уже не безобидная ветка, что у автора твёрдая русофобская позиция и он её активно пропагандирует.
Тут или принципиальность проявить, или беспринципность!
Вот и посмотрим ху из ху!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
353
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.07.22 - 19:13
#1175
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Цитата:
таноми52:
тусуются на "всякой всячине",

Я туда только "попинать" захожу :lol:
А вообще можно было бы и редакции вопрос задать, не попадает ли эта ветка с распространением всяких политических фейков, под какое либо нарушение? И может быть, тогда можно будет прикрыть эту лавочку русофобии. Потому как развитие ветки, точно не так пошло, как изначально это выглядело.
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КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1549
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.07.22 - 20:51
#1176
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Кто помнит историю, тот знает про попа Гапона.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17337
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.07.22 - 22:54
#1177
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вроде внятно все сказал.
умный поймет.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3085
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.07.22 - 18:50
#1178
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День склонился к вечеру. Труд на благо семьи закончен.
Можно расслабиться :-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5908
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.22 - 01:46
#1179
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Цитата:
alex_60:
ты -не разговаривайтесидиотом укрлфашистоукронацистомрусофобом. у мишани,электрона тоже самое.

---Критику воспринял - если дров не подкидывать - огонь потухнет . И , смотрю , за пару дней - угасает , скоро разговор будет - сам на сам :lol: :lol:
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1395
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.22 - 05:48
#1180
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Цитата:
Гога:

Уже сам себе фейки рассказывает и лапшу на уши развешивает)))
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2321
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.22 - 16:32
#1181
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Цитата:
гражданин СССР:
Уже сам себе фейки рассказывает и лапшу на уши развешивает)))

Да, уже незачем туда заходить, все кончено, пациенту поможет только метод лечения Кауфмана–Керера.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
870
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.22 - 16:45
#1182
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да, соглашусь и присоединяюсь)
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1395
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.22 - 16:52
#1183
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Цитата:
Маркс:
Да, уже незачем туда заходить, все кончено, пациенту поможет только метод лечения Кауфмана–Керера.

Согласен :-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15778
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.22 - 17:03
#1184
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О..
Тут обо мне да обо мне, уже в который день, подленько так за глаза..
Все заговорщики выкинули кого могли и подговаривают и подговаривают..
Я лично никого не заставляю мне что то писать и еще раз, я только за, чтобы и дальше повторить то, что я говорил всегда, ну непишите мне, игнорируйте как и я вас и все будет хорошо!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15778
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.22 - 17:06
#1185
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Тем более не присылаю лично в одноклассники какие то личные данные..
Зачем?
Ну сказали мне что это деревенский тип, попытались настроить меня против другого и?
Меня не получилось настроить, теперь против меня .
Вы честное слово, как недогоны какие то..
Исподтишка травить друг друга как собак без своего мнения..
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