таноми52: Похоже "Всякая всячина" начинает превращаться в рупор русофобии! 111-й задумывал свободную безобидную тему обо всём, что в голову взбредёт... А сейчас мы видим ежедневную целенаправленную пропаганду русофобии, с красочными фейковыми фотографиями "ужасов" геноцида" украинцев русскими фашистами, цитатами с антироссийских сайтов, с плясками под бубен на костях "убиенных детей"... Видимо, или он это считает "всякой всячиной" (своего якобы возмущения "агрессией" РФ), или пытается тихой сапой протолкнуть среди своего мусора идею возбудить ненависть к РФ (читай, к русским!). 211, переименуй уже свою "всячину", придай названию политическую направленность! Маскировка не нужна, мы уже знаем тебе
Да, Алекс, Вы правильно понимаете ситуацию! Некоторые, желая самовыразиться, тусуются на "всякой всячине", не понимая, что это уже не безобидная ветка, что у автора твёрдая русофобская позиция и он её активно пропагандирует. Тут или принципиальность проявить, или беспринципность! Вот и посмотрим ху из ху!
Я туда только "попинать" захожу А вообще можно было бы и редакции вопрос задать, не попадает ли эта ветка с распространением всяких политических фейков, под какое либо нарушение? И может быть, тогда можно будет прикрыть эту лавочку русофобии. Потому как развитие ветки, точно не так пошло, как изначально это выглядело.
О.. Тут обо мне да обо мне, уже в который день, подленько так за глаза.. Все заговорщики выкинули кого могли и подговаривают и подговаривают.. Я лично никого не заставляю мне что то писать и еще раз, я только за, чтобы и дальше повторить то, что я говорил всегда, ну непишите мне, игнорируйте как и я вас и все будет хорошо!
Тем более не присылаю лично в одноклассники какие то личные данные.. Зачем? Ну сказали мне что это деревенский тип, попытались настроить меня против другого и? Меня не получилось настроить, теперь против меня . Вы честное слово, как недогоны какие то.. Исподтишка травить друг друга как собак без своего мнения..
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать