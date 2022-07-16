Флуд и оффтопик (часть 7)

Отправлено: - 17:03

О..

Тут обо мне да обо мне, уже в который день, подленько так за глаза..

Все заговорщики выкинули кого могли и подговаривают и подговаривают..

Я лично никого не заставляю мне что то писать и еще раз, я только за, чтобы и дальше повторить то, что я говорил всегда, ну непишите мне, игнорируйте как и я вас и все будет хорошо!