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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 78 из 79«1...76777879»
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
864
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.22 - 10:54
#1156
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Цитата:
Козлов я:
руки не поднимаются что-то писать

Ваши картинки всегда не в бровь)
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
713
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.22 - 11:12
#1157
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Я по звонку из США !!! Януковича отговорил разгонять Майдан !!!

[Исправлено: Iney, 15.07.2022 - 11:20]
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
713
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.22 - 11:30
#1158
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Деколонизация России
Официальный сайт кстати
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
713
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.22 - 11:32
#1159
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Американцы нарезали Россию на куски
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2831
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.22 - 12:28
#1160
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Цитата:
lavprof:

Спасибо!

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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
713
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.22 - 17:35
#1161
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Откровение украинского инструктора.

[Исправлено: Домовенок, 15.07.2022 - 18:03]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5906
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.22 - 20:26
#1162
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111--- Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйстваОтправлено: 15.07.22 - 07:54#60*Да полно этого мусора в тырнете и про Россию в том числе.Но надо же как то лично доказать.А вот лично никто из вас этого сделать не может...Конечно, легче Гугол вбить..**Коммент #58 там же --*Но, видел ли ты лично про Костанай, своими глазами? Имею в виду лично кто то видел, ты или я? В этом был вопрос.А собрать что то по тырнету и выдать борьбу за 200 тенге выживанием, любой может..**, **И выдавать это за выживание всех граждан просто глупо и некорректно..** ----и это пишет тот , который у себя в **Всякая всячина обо всем и обо всех.** выкладывает все из **тырнета*, предварительно **Гугол вбить..**, как - будто лично присутствовал там .и главное **лично кто то видел **----Какое все же лицемерие .
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3081
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.22 - 22:17
#1163
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Похоже "Всякая всячина" начинает превращаться в рупор русофобии!

111-й задумывал свободную безобидную тему обо всём, что в голову взбредёт...
А сейчас мы видим ежедневную целенаправленную пропаганду русофобии, с красочными фейковыми фотографиями "ужасов" геноцида" украинцев русскими фашистами, цитатами с антироссийских сайтов, с плясками под бубен на костях "убиенных детей"...
Видимо, или он это считает "всякой всячиной" (своего якобы возмущения "агрессией" РФ), или пытается тихой сапой протолкнуть среди своего мусора идею возбудить ненависть к РФ (читай, к русским!).
211, переименуй уже свою "всячину", придай названию политическую направленность!
Маскировка не нужна, мы уже знаем тебе цену!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
344
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.07.22 - 01:15
#1164
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1391
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.07.22 - 06:37
#1165
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Цитата:
таноми52:
с красочными фейковыми фотографиями "ужасов" геноцида" украинцев русскими фашистами

Лучшего специалиста по распространению фейков не найдешь))
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
864
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.07.22 - 10:54
#1166
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Цитата:
Эл-починно:

в "72 метра" же вроде как раз этот момент есть? Красиво они пошли под "Прощание славянки"
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1548
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.07.22 - 11:54
#1167
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Цитата:
lavprof:

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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17336
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.07.22 - 14:14
#1168
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Цитата:
таноми52:


бесполезно.
уходите и все.
а не так как гога,
говорит одно а делает другое
делать тут больше нечего.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5906
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.07.22 - 14:44
#1169
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Цитата:
alex_60:
а не так как гога, говорит одно а делает другое

---Уточни ? Критику воспринимаю адекватно .
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17336
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.07.22 - 14:53
#1170
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Цитата:
Гога:
Уточни ? Критику воспринимаю адекватно .


не хотел отвечать.
для тебя лично.
ты -не разговаривайтесидиотом укрлфашистоукронацистомрусофобом.
у мишани,электрона тоже самое.
ну и?
продолжаете.
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