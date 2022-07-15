111--- Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйстваОтправлено: 15.07.22 - 07:54#60*Да полно этого мусора в тырнете и про Россию в том числе.Но надо же как то лично доказать.А вот лично никто из вас этого сделать не может...Конечно, легче Гугол вбить..**Коммент #58 там же --*Но, видел ли ты лично про Костанай, своими глазами? Имею в виду лично кто то видел, ты или я? В этом был вопрос.А собрать что то по тырнету и выдать борьбу за 200 тенге выживанием, любой может..**, **И выдавать это за выживание всех граждан просто глупо и некорректно..** ----и это пишет тот , который у себя в **Всякая всячина обо всем и обо всех.** выкладывает все из **тырнета*, предварительно **Гугол вбить..**, как - будто лично присутствовал там .и главное **лично кто то видел **----Какое все же лицемерие .
Похоже "Всякая всячина" начинает превращаться в рупор русофобии!
111-й задумывал свободную безобидную тему обо всём, что в голову взбредёт... А сейчас мы видим ежедневную целенаправленную пропаганду русофобии, с красочными фейковыми фотографиями "ужасов" геноцида" украинцев русскими фашистами, цитатами с антироссийских сайтов, с плясками под бубен на костях "убиенных детей"... Видимо, или он это считает "всякой всячиной" (своего якобы возмущения "агрессией" РФ), или пытается тихой сапой протолкнуть среди своего мусора идею возбудить ненависть к РФ (читай, к русским!). 211, переименуй уже свою "всячину", придай названию политическую направленность! Маскировка не нужна, мы уже знаем тебе цену!
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