Флуд и оффтопик (часть 7)

Отправлено: - 20:26

111--- Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйстваОтправлено: 15.07.22 - 07:54#60*Да полно этого мусора в тырнете и про Россию в том числе.Но надо же как то лично доказать.А вот лично никто из вас этого сделать не может...Конечно, легче Гугол вбить..**Коммент #58 там же --*Но, видел ли ты лично про Костанай, своими глазами? Имею в виду лично кто то видел, ты или я? В этом был вопрос.А собрать что то по тырнету и выдать борьбу за 200 тенге выживанием, любой может..**, **И выдавать это за выживание всех граждан просто глупо и некорректно..** ----и это пишет тот , который у себя в **Всякая всячина обо всем и обо всех.** выкладывает все из **тырнета*, предварительно **Гугол вбить..**, как - будто лично присутствовал там .и главное **лично кто то видел **----Какое все же лицемерие .