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Электронные документы официально приравняли к бумажным в Казахстане
Электронные документы официально приравняли к бумажным в Казахстане
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