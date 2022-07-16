Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями+24°C
  • 755 мм рт.ст.
  • 64% влажность
  • СЗ, 9 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Электронные документы официально приравняли к бумажным в Казахстане
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44686
Электронные документы официально приравняли к бумажным в Казахстане
Отправлено: 16.07.22 - 14:33
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глава государства подписал закон о развитии цифровизации в Казахстане. В Министерстве цифрового развития отметили, что цифровая трансформация снизит издержки граждан и бизнеса, в том числе при получении госуслуг.
Читать новость

electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
875
Re: Электронные документы официально приравняли к бумажным в...
Отправлено: 16.07.22 - 14:33
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В связи с "цифровизацией" вы (правительство) просто обязаны дать мобильный интернет бесплатно для доступа на гос.сайты.
Ну и для QR тоже.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 33, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 33
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS