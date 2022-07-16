Даурен Абаев заявил, что не запрещал мультфильм "Базз Лайтер". Просто проката не будет
Отправлено: 16.07.22 - 08:10
Министр культуры и спорта Республики Казахстан Даурен Абаев заявил, что ведомство не запрещало показ анимационного фильма "Базз Лайтер" в Казахстане и объяснил, почему картину не покажут в отечественных кинотеатрах. Читать новость
Цитата://"Не учитывать эти настроения – значит игнорировать голоса простых граждан нашей страны.//
Золотые слова: - теперь дело за малым - что бы по каждому поводу НЕ ЗАПРЕЩАТЬ митинги, не разгонять ОМОН-ом, а разрешать людям собираться и выражать свои протестные настроения, например, по сахару, по земле, по ЖКХ и прочим; тем более ведь продекларировано, что разрешение не требуется: - разрешение носят УВЕДОМИТЕЛЬНЫЙ характер.
Шапыраштинец - грамотный управленец и опытный царедворец: не зря столько лет во власти - и при прежнем и при нынешнем режиме власти и всегда востребован. Чем то напоминает мне соловья - эпохи елбасы.
Маркетологам поставили задачу раскрутить провальный мультик любыми способами. Самый лучший способ это скандал вокруг этого события. Плюсом к либералам, которые теперь просто обязаны посетить созданное для них творение, подтянутся любопытные, которым просто интересно будет узнать, о чем там сыр-бор. А сейчас главное даже не мультики, а так называемый постпродакшн, т.е. втюхивание детишкам всяких игрушек и игр на основе героев из этих незамысловатых историй. Главное, зацепиться за рынок.
ACROS: теперь дело за малым - что бы по каждому поводу НЕ ЗАПРЕЩАТЬ митинги, не разгонять ОМОН-ом, а разрешать людям собираться и выражать свои протестные настроения, например, по сахару, по земле, по ЖКХ и прочим
ACROS: разрешать людям собираться и выражать свои протестные настроения, например, по сахару, по земле, по ЖКХ и прочим
Тревожные опасения гложут меня, что если разрешить гражданам протестовать по любому поводу, то работать некому будет. Потому что протестов не возникнет только против сытости и лени, все остальное вызовет у населения крайнее неудовольствие.
Маркс: Маркетологам поставили задачу раскрутить провальный мультик любыми способами. Самый лучший способ это скандал вокруг этого события.
Мимо Во первых это продолжение истории игрушек а оно не может быть провальным Во вторых тогда бы каждый казахстанский фильм поддерживали скандалами
Тут дело проще Просто этой бурей в стакане инфополе отвлекают от какой-то будущей или проходящей темы Что было недавно такое неодназначное? Задержание блогера с 50 миллионами котрый перед этим наезжал на племянника токаева И что-то никто не обсуждает это а все переключились на мультик
Вот именно, ЖИЗНЕННОЙ НОРМЫ! Если нетрадиционность проникает уже в мультики об игрушках, то до такой НОРМЫ осталось 5 минут! Категорически против! Против такой НОРМЫ! Всё, что противоречит и мешает естественному развитию человечества должно игнорироваться, если уж нельзя запретить, а не муссироваться, и, тем самым, пропагандироваться
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