Отправлено: - 13:16

abaika95:

Во первых это продолжение истории игрушек а оно не может быть провальным



abaika95:

Во вторых тогда бы каждый казахстанский фильм поддерживали скандалами



abaika95:

И что-то никто не обсуждает это а все переключились на мультик



Цитата:Ха-ха-ха! Да сплошь и рядом. Это как раз и есть тот случай. Рейтинг мультика говорит сам за себя.Цитата:Если бы были маркетологи.Цитата:Ага, скажите ещё, что американцы отвлекают общественность гомосятиной от российской спецоперации на Украине. Вы иногда такое брякнете, что и не знаешь порой, смеяться или плакать.