Прогноз на 5 дней
пасмурно+23°C
  • 755 мм рт.ст.
  • 68% влажность
  • СЗ, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Даурен Абаев заявил, что не запрещал мультфильм "Базз Лайтер". Просто проката не будет
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44685
Даурен Абаев заявил, что не запрещал мультфильм "Базз Лайтер". Просто проката не будет
Отправлено: 16.07.22 - 08:10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр культуры и спорта Республики Казахстан Даурен Абаев заявил, что ведомство не запрещало показ анимационного фильма "Базз Лайтер" в Казахстане и объяснил, почему картину не покажут в отечественных кинотеатрах.
Читать новость

Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
282
Re: Даурен Абаев заявил, что не запрещал мультфильм "Базз...
Отправлено: 16.07.22 - 08:10
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
 на практике делать свой выбор, говорит психолог.

Попробуй. Один раз - не будешь Базз
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3243
Re: Даурен Абаев заявил, что не запрещал мультфильм "Базз...
Отправлено: 16.07.22 - 08:39
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://"Не учитывать эти настроения – значит игнорировать голоса простых граждан нашей страны.//

Золотые слова: - теперь дело за малым - что бы по каждому поводу НЕ ЗАПРЕЩАТЬ митинги, не разгонять ОМОН-ом, а разрешать людям собираться и выражать свои протестные настроения, например, по сахару, по земле, по ЖКХ и прочим; тем более ведь продекларировано, что разрешение не требуется: - разрешение носят УВЕДОМИТЕЛЬНЫЙ характер.

Шапыраштинец - грамотный управленец и опытный царедворец: не зря столько лет во власти - и при прежнем и при нынешнем режиме власти и всегда востребован.
Чем то напоминает мне соловья - эпохи елбасы.
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2314
Даурен Абаев заявил, что не запрещал мультфильм "Базз Лайтер". Просто проката не будет
Отправлено: 16.07.22 - 09:51
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Маркетологам поставили задачу раскрутить провальный мультик любыми способами. Самый лучший способ это скандал вокруг этого события. Плюсом к либералам, которые теперь просто обязаны посетить созданное для них творение, подтянутся любопытные, которым просто интересно будет узнать, о чем там сыр-бор. А сейчас главное даже не мультики, а так называемый постпродакшн, т.е. втюхивание детишкам всяких игрушек и игр на основе героев из этих незамысловатых историй. Главное, зацепиться за рынок.
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1410
Re: Даурен Абаев заявил, что не запрещал мультфильм "Базз...
Отправлено: 16.07.22 - 10:17
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Cовременный мир с его свободой позволяет человеку интересоваться этими вопросами, экспериментировать и на практике делать свой выбор, говорит психолог.

Это про какие эксперименты психолог вещает?
Среди детей? Или над детьми?
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
864
Re: Даурен Абаев заявил, что не запрещал мультфильм "Базз...
Отправлено: 16.07.22 - 10:33
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
теперь дело за малым - что бы по каждому поводу НЕ ЗАПРЕЩАТЬ митинги, не разгонять ОМОН-ом, а разрешать людям собираться и выражать свои протестные настроения, например, по сахару, по земле, по ЖКХ и прочим

в точку!!!
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2314
Даурен Абаев заявил, что не запрещал мультфильм "Базз Лайтер". Просто проката не будет
Отправлено: 16.07.22 - 10:59
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
разрешать людям собираться и выражать свои протестные настроения, например, по сахару, по земле, по ЖКХ и прочим

Тревожные опасения гложут меня, что если разрешить гражданам протестовать по любому поводу, то работать некому будет. Потому что протестов не возникнет только против сытости и лени, все остальное вызовет у населения крайнее неудовольствие.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15677
Даурен Абаев заявил, что не запрещал мультфильм "Базз Лайтер". Просто проката не будет
Отправлено: 16.07.22 - 11:03
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Тот же Нуртас Адамбай в своих фильмах употребляет алкоголь..
Запретить!

[Исправлено: 111, 16.07.2022 - 11:05]
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12776
Re: Даурен Абаев заявил, что не запрещал мультфильм "Базз...
Отправлено: 16.07.22 - 12:19
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Маркетологам поставили задачу раскрутить провальный мультик любыми способами. Самый лучший способ это скандал вокруг этого события.

Мимо
Во первых это продолжение истории игрушек а оно не может быть провальным
Во вторых тогда бы каждый казахстанский фильм поддерживали скандалами

Тут дело проще
Просто этой бурей в стакане инфополе отвлекают от какой-то будущей или проходящей темы
Что было недавно такое неодназначное?
Задержание блогера с 50 миллионами котрый перед этим наезжал на племянника токаева
И что-то никто не обсуждает это а все переключились на мультик
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2314
Даурен Абаев заявил, что не запрещал мультфильм "Базз Лайтер". Просто проката не будет
Отправлено: 16.07.22 - 13:16
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Во первых это продолжение истории игрушек а оно не может быть провальным

Ха-ха-ха! Да сплошь и рядом. Это как раз и есть тот случай. Рейтинг мультика говорит сам за себя.
Цитата:
abaika95:
Во вторых тогда бы каждый казахстанский фильм поддерживали скандалами

Если бы были маркетологи.
Цитата:
abaika95:
И что-то никто не обсуждает это а все переключились на мультик

Ага, скажите ещё, что американцы отвлекают общественность гомосятиной от российской спецоперации на Украине. Вы иногда такое брякнете, что и не знаешь порой, смеяться или плакать.
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3081
Re: Даурен Абаев заявил, что не запрещал мультфильм "Базз...
Отправлено: 16.07.22 - 13:56
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
возмущение граждан вызывает не сам факт поцелуя однополой пары, а факт присутствия в фильме однополой любви, скреплённой семейными узами и потомством, как жизненной нормы,
Источник:


Вот именно, ЖИЗНЕННОЙ НОРМЫ!
Если нетрадиционность проникает уже в мультики об игрушках, то до такой НОРМЫ осталось 5 минут!
Категорически против!
Против такой НОРМЫ!
Всё, что противоречит и мешает естественному развитию человечества должно игнорироваться, если уж нельзя запретить, а не муссироваться, и, тем самым, пропагандироваться :-o
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 35, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 35
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS