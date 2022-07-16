Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями+24°C
  • 753 мм рт.ст.
  • 69% влажность
  • З-СЗ, 7 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Николай ВОРОНИН: Домбра и курултай нам в помощь!
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44683
Николай ВОРОНИН: Домбра и курултай нам в помощь!
Отправлено: 16.07.22 - 11:11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
3 июля 2022 года глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днем домбры. Говорил о самобытности Великой степи и связал этот праздник с сегодняшним днем. Президент отметил, что сегодня мы строим новый Казахстан и надо бережно относиться к обычаям предков.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15670
Николай ВОРОНИН: Домбра и курултай нам в помощь!
Отправлено: 16.07.22 - 11:11
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"если со времен седой древности мы были впереди планеты всей, то когда, как и почему оказались в хвосте"
Децкий вопрос..
Можно это спросить и про Египет, и про Рим, и про Турцию или Испанию..
Кстати Персия была еще..

[Исправлено: 111, 16.07.2022 - 11:12]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 86, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 86
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS