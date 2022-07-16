Отправлено: - 10:17

Cовременный мир с его свободой позволяет человеку интересоваться этими вопросами, экспериментировать и на практике делать свой выбор, говорит психолог.

Цитата:Это про какие эксперименты психолог вещает?Среди детей? Или над детьми?