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Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства
Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44683
Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства
Отправлено: 14.07.22 - 11:48
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства за провальную политику в сфере обеспечением сахаром. Он считает, что правительство не защитило интересы государства в сфере сахарных поставок.
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Re: Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и...
Отправлено: 16.07.22 - 07:06
Цитата:
И с конфискацией имущества
рихард:
Тут надо снимать с должности как минимум. С позором.
Тут надо снимать с должности как минимум. С позором.
И с конфискацией имущества
Re: Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и...
Отправлено: 16.07.22 - 07:12
Цитата:
Ну не скромничай
111:
Вот так мы немного лжем..
Вот так мы немного лжем..
Ну не скромничай
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3243
Re: Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и...
Отправлено: 16.07.22 - 08:26
Цитата:
Серъёзно ?!?! Это примерно: ПОЛТОРЫ лощади(1,5 -2 летка) вы сьедаете в месяц. Ну и аппетит у вас !!
111:
в месяц продуктов на примерно 450 тысяч. И это необходимые продукты.
в месяц продуктов на примерно 450 тысяч. И это необходимые продукты.
Серъёзно ?!?! Это примерно: ПОЛТОРЫ лощади(1,5 -2 летка) вы сьедаете в месяц. Ну и аппетит у вас !!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3243
Re: Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и...
Отправлено: 16.07.22 - 08:29
Цитата:
Навряд, ли: - вряд ли они читают газет и телевизор почти не смотрят.
Маркс:
Все социально незащищённые граждане сейчас проклинают тебя
Все социально незащищённые граждане сейчас проклинают тебя
Навряд, ли: - вряд ли они читают газет и телевизор почти не смотрят.
Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства
Отправлено: 16.07.22 - 10:35
Цитата:
Подорожал на 100% на следующий день,после запрета России,взаимосвязь не видишь?
Цитата:
Это неуместное сравнение,речь идёт не про айфоны и жипы,а продукте первой необходимости.
Цитата:
Не все употребляют сахар в виде киндеров ,сникерсов и.т.д.,люди варят варенье,занимаются зимними заготовками,снежок ДЕПовский и мороженное без сахара не получиться,вот это гораздо более серьёзная зависимость от импорта и в частности от России.
111:
Это не зависимость от России, а то, что продукт подорожал.
Это не зависимость от России, а то, что продукт подорожал.
Подорожал на 100% на следующий день,после запрета России,взаимосвязь не видишь?
Цитата:
111:
Ты свой айфон года три назад по чем покупал? А Жип? А хлеб по 65? А квартиры еще год назад по 205 квадрат в Береке? Я покупал 288, вторичку год назад, сейчас 400.
Ты свой айфон года три назад по чем покупал? А Жип? А хлеб по 65? А квартиры еще год назад по 205 квадрат в Береке? Я покупал 288, вторичку год назад, сейчас 400.
Это неуместное сравнение,речь идёт не про айфоны и жипы,а продукте первой необходимости.
Цитата:
111:
Объясни, он зависит от России или все таки от тез, кто делает киндеры и тд, потому что сладостей он набирает на тысяч 40 в месяц?
Объясни, он зависит от России или все таки от тез, кто делает киндеры и тд, потому что сладостей он набирает на тысяч 40 в месяц?
Не все употребляют сахар в виде киндеров ,сникерсов и.т.д.,люди варят варенье,занимаются зимними заготовками,снежок ДЕПовский и мороженное без сахара не получиться,вот это гораздо более серьёзная зависимость от импорта и в частности от России.
Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства
Отправлено: 16.07.22 - 10:41
Цитата:
А,что на форуме про "Украину" можно писать только в твоей ветке и только одному пользователю
111:
А извини меня, ты сейчас о чем тут начал писать, об Украине?
А извини меня, ты сейчас о чем тут начал писать, об Украине?
А,что на форуме про "Украину" можно писать только в твоей ветке и только одному пользователю
Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства
Отправлено: 16.07.22 - 10:44
Цитата:
75 тысяч на человека, это наверно не много.
Дед выкуривает только по две пачки в день, тысяч на 50.
Это не еда, но идет в организм тоже.
ACROS:
Серъёзно ?!?! Это примерно: ПОЛТОРЫ лощади(1,5 -2 летка) вы сьедаете в месяц. Ну и аппетит у вас !
Серъёзно ?!?! Это примерно: ПОЛТОРЫ лощади(1,5 -2 летка) вы сьедаете в месяц. Ну и аппетит у вас !
75 тысяч на человека, это наверно не много.
Дед выкуривает только по две пачки в день, тысяч на 50.
Это не еда, но идет в организм тоже.
Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства
Отправлено: 16.07.22 - 10:47
Цитата:
Ты что то путаешь.
Ты меня там в этом обвинил, что я пишу везде об этом на всем форуме, я тебе объяснил, что я лично пишу об этом только у себя в ветке и моя ветка не весь форум.
Конечно пиши, но зачем меня то попрекать?
Добринцофф:
А,что на форуме про "Украину" можно писать только
А,что на форуме про "Украину" можно писать только
Ты что то путаешь.
Ты меня там в этом обвинил, что я пишу везде об этом на всем форуме, я тебе объяснил, что я лично пишу об этом только у себя в ветке и моя ветка не весь форум.
Конечно пиши, но зачем меня то попрекать?
Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства
Отправлено: 16.07.22 - 10:49
Цитата:
Мы варим сгущенку например, не каждый день, 200 грамм сахара и?
В итоге 5 кг сахара в месяц.
Сладостей наверно тысяч на 80 или 100 набираем..
Там где сахар..
Ты думаешь что в киндерах сахар российский и мы как и изготовители киндеров зависим от России, в Кокаколах, в спрайтах?
Добринцофф:
получиться,вот это гораздо более серьёзная зависимость
получиться,вот это гораздо более серьёзная зависимость
Мы варим сгущенку например, не каждый день, 200 грамм сахара и?
В итоге 5 кг сахара в месяц.
Сладостей наверно тысяч на 80 или 100 набираем..
Там где сахар..
Ты думаешь что в киндерах сахар российский и мы как и изготовители киндеров зависим от России, в Кокаколах, в спрайтах?
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