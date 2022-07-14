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≡ Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44683
Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства
Отправлено: 14.07.22 - 11:48
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства за провальную политику в сфере обеспечением сахаром. Он считает, что правительство не защитило интересы государства в сфере сахарных поставок.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1391
Re: Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и...
Отправлено: 16.07.22 - 07:06
#75
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Цитата:
рихард:
Тут надо снимать с должности как минимум. С позором.

И с конфискацией имущества
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1391
Re: Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и...
Отправлено: 16.07.22 - 07:12
#76
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Цитата:
111:
Вот так мы немного лжем..

Ну не скромничай :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3243
Re: Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и...
Отправлено: 16.07.22 - 08:26
#77
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Цитата:
111:
в месяц продуктов на примерно 450 тысяч. И это необходимые продукты.


Серъёзно ?!?! Это примерно: ПОЛТОРЫ лощади(1,5 -2 летка) вы сьедаете в месяц. Ну и аппетит у вас !!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3243
Re: Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и...
Отправлено: 16.07.22 - 08:29
#78
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Цитата:
Маркс:
Все социально незащищённые граждане сейчас проклинают тебя


Навряд, ли: - вряд ли они читают газет и телевизор почти не смотрят.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8775
Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства
Отправлено: 16.07.22 - 10:35
#79
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Цитата:
111:
Это не зависимость от России, а то, что продукт подорожал.

Подорожал на 100% на следующий день,после запрета России,взаимосвязь не видишь?
Цитата:
111:
Ты свой айфон года три назад по чем покупал? А Жип? А хлеб по 65? А квартиры еще год назад по 205 квадрат в Береке? Я покупал 288, вторичку год назад, сейчас 400.

Это неуместное сравнение,речь идёт не про айфоны и жипы,а продукте первой необходимости.
Цитата:
111:
Объясни, он зависит от России или все таки от тез, кто делает киндеры и тд, потому что сладостей он набирает на тысяч 40 в месяц?

Не все употребляют сахар в виде киндеров ,сникерсов и.т.д.,люди варят варенье,занимаются зимними заготовками,снежок ДЕПовский и мороженное без сахара не получиться,вот это гораздо более серьёзная зависимость от импорта и в частности от России.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8775
Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства
Отправлено: 16.07.22 - 10:41
#80
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Цитата:
111:
А извини меня, ты сейчас о чем тут начал писать, об Украине?

А,что на форуме про "Украину" можно писать только в твоей ветке и только одному пользователю :-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15670
Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства
Отправлено: 16.07.22 - 10:44
#81
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Цитата:
ACROS:
Серъёзно ?!?! Это примерно: ПОЛТОРЫ лощади(1,5 -2 летка) вы сьедаете в месяц. Ну и аппетит у вас !

75 тысяч на человека, это наверно не много.
Дед выкуривает только по две пачки в день, тысяч на 50.
Это не еда, но идет в организм тоже.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15670
Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства
Отправлено: 16.07.22 - 10:47
#82
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Цитата:
Добринцофф:
А,что на форуме про "Украину" можно писать только

Ты что то путаешь.
Ты меня там в этом обвинил, что я пишу везде об этом на всем форуме, я тебе объяснил, что я лично пишу об этом только у себя в ветке и моя ветка не весь форум.
Конечно пиши, но зачем меня то попрекать?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15670
Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства
Отправлено: 16.07.22 - 10:49
#83
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Цитата:
Добринцофф:
получиться,вот это гораздо более серьёзная зависимость

Мы варим сгущенку например, не каждый день, 200 грамм сахара и?
В итоге 5 кг сахара в месяц.
Сладостей наверно тысяч на 80 или 100 набираем..
Там где сахар..
Ты думаешь что в киндерах сахар российский и мы как и изготовители киндеров зависим от России, в Кокаколах, в спрайтах?
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