Отправлено: - 10:35

111:

Это не зависимость от России, а то, что продукт подорожал.

111:

Ты свой айфон года три назад по чем покупал? А Жип? А хлеб по 65? А квартиры еще год назад по 205 квадрат в Береке? Я покупал 288, вторичку год назад, сейчас 400.

111:

Объясни, он зависит от России или все таки от тез, кто делает киндеры и тд, потому что сладостей он набирает на тысяч 40 в месяц?

Цитата:Подорожал на 100% на следующий день,после запрета России,взаимосвязь не видишь?Цитата:Это неуместное сравнение,речь идёт не про айфоны и жипы,а продукте первой необходимости.Цитата:Не все употребляют сахар в виде киндеров ,сникерсов и.т.д.,люди варят варенье,занимаются зимними заготовками,снежок ДЕПовский и мороженное без сахара не получиться,вот это гораздо более серьёзная зависимость от импорта и в частности от России.