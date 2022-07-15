Прогноз на 5 дней
гроза с небольшим дождём+21°C
  • 756 мм рт.ст.
  • 78% влажность
  • С-СВ, 7 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Рост заболеваемости КВИ фиксируют в Костанайской области
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44680
Рост заболеваемости КВИ фиксируют в Костанайской области
Отправлено: 15.07.22 - 17:19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По словам акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова, с 2 по 11 июля в регионе зарегистрировано 20 случаев COVID-19, тогда как с 28 июня по 4 июля было выявлено всего трое заболевших.
Читать новость

s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1409
Рост заболеваемости КВИ фиксируют в Костанайской области
Отправлено: 16.07.22 - 00:58
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я задремал давно ещё недалеко от кондиционера. Ненадолго.
Проснулся с больным боком. Продуло.
С тех пор держусь от них подальше. Или ставлю температуру не ниже 20.
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 51, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 51
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS