Рост заболеваемости КВИ фиксируют в Костанайской области

Отправлено: - 00:58

Я задремал давно ещё недалеко от кондиционера. Ненадолго.

Проснулся с больным боком. Продуло.

С тех пор держусь от них подальше. Или ставлю температуру не ниже 20.