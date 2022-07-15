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Рост заболеваемости КВИ фиксируют в Костанайской области
Рост заболеваемости КВИ фиксируют в Костанайской области
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44680
Рост заболеваемости КВИ фиксируют в Костанайской области
Отправлено: 15.07.22 - 17:19
По словам акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова, с 2 по 11 июля в регионе зарегистрировано 20 случаев COVID-19, тогда как с 28 июня по 4 июля было выявлено всего трое заболевших.
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О
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 01.08.20
- Сообщений:
- 245
Re: Рост заболеваемости КВИ фиксируют в Костанайской области
Отправлено: 15.07.22 - 17:19
И снова здрасте ! Не надоело это мусолить про барановирус ? Людям мозг выносить?
Re: Рост заболеваемости КВИ фиксируют в Костанайской области
Отправлено: 15.07.22 - 17:38
Мы опять переболели.
Как правило дети первые, потом кухарка, вроде уже вкус начала чувствовать, запах еще не полностью пришел, и я, как правило самый последний и тяжелопереносящий короновирус..
Кино смотрел помню и закашлялся, но картинка так и осталась кино.
Очнулся от удара кухарки по груди.
Оказывается посинел и на стол завалился..
Кашель удушил..
Но что интересно, ни фига не помню..
Сейчас уже остаточный кашель, нет нет и заводится, на недолго..
Ну болел два года назад, на третий
Значит еще на два года буду типа вакцинирован..
Но короновирус есть, он никуда и не уходил.
Просто мало начали обращать на него внимания..
Как правило дети первые, потом кухарка, вроде уже вкус начала чувствовать, запах еще не полностью пришел, и я, как правило самый последний и тяжелопереносящий короновирус..
Кино смотрел помню и закашлялся, но картинка так и осталась кино.
Очнулся от удара кухарки по груди.
Оказывается посинел и на стол завалился..
Кашель удушил..
Но что интересно, ни фига не помню..
Сейчас уже остаточный кашель, нет нет и заводится, на недолго..
Ну болел два года назад, на третий
Значит еще на два года буду типа вакцинирован..
Но короновирус есть, он никуда и не уходил.
Просто мало начали обращать на него внимания..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 2311
Рост заболеваемости КВИ фиксируют в Костанайской области
Отправлено: 15.07.22 - 17:55
Цитата:
Подавился, наверное?
111:
Оказывается посинел и на стол завалился..
Оказывается посинел и на стол завалился..
Подавился, наверное?
Рост заболеваемости КВИ фиксируют в Костанайской области
Отправлено: 15.07.22 - 18:00
Цитата:
Нет.
Закашлялся сухим кашлем, не мог вдохнуть.
У нас в Рудном так хозяин стеклоцентра задохнулся от короновируса, сосед наш.
Хороший такой дяденька коммерс..
Маркс:
Подавился, наверное?
Подавился, наверное?
Нет.
Закашлялся сухим кашлем, не мог вдохнуть.
У нас в Рудном так хозяин стеклоцентра задохнулся от короновируса, сосед наш.
Хороший такой дяденька коммерс..
Рост заболеваемости КВИ фиксируют в Костанайской области
Отправлено: 15.07.22 - 18:02
Кухарке за спасение выразил благодарность и подарил ей Мартини Асти шипучку.
Вместе выпьем..
Вместе выпьем..
l
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.03.19
- Сообщений:
- 195
Re: Рост заболеваемости КВИ фиксируют в Костанайской области
Отправлено: 15.07.22 - 18:25
Короновирус никуда не уйдёт, он теперь останется с нами навсегда и всю жизнь мы будем ревакцинироваться, пока не изобретут вакцину, которая навсегда в организме поселит антитела.
Поэтому хватит кошмарить людей. Все уже всё знают. Кто ответственный за своё здоровье сам будет следить за вакцинированием, а безответственным хоть кол на голове теши толку не будет. Каждый сам знает - хочет он умирать или нет и делает соответствующие выводы. А эти всякие ковидные ограничения, уже до тошноты надоели.
Дайте жить спокойно, не третируйте людей!
Поэтому хватит кошмарить людей. Все уже всё знают. Кто ответственный за своё здоровье сам будет следить за вакцинированием, а безответственным хоть кол на голове теши толку не будет. Каждый сам знает - хочет он умирать или нет и делает соответствующие выводы. А эти всякие ковидные ограничения, уже до тошноты надоели.
Дайте жить спокойно, не третируйте людей!
к
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.01.10
- Сообщений:
- 132
Re: Рост заболеваемости КВИ фиксируют в Костанайской области
Отправлено: 15.07.22 - 20:31
Цитата:
вы забыли один важный момент, "административный ресурс" называется, сверху скинули разнарядку, "горе начальники" что бы лизнуть поглужбе взяли под козырек и алга, их здоровье населения мало интересует, главное отчитаться по цифрам, а еще лучше перевыполнить план
ladas:
Короновирус никуда не уйдёт, он теперь останется с нами навсегда и всю жизнь мы будем ревакцинироваться, пока не изобретут вакцину, которая навсегда в организме поселит антитела. Поэтому хватит кошмарить людей. Все уже всё знают. Кто ответственный за своё здоровье сам будет следить за вакцинированием, а безответственным хоть кол на голове теши толку не будет. Каждый сам знает - хочет он умирать или нет и делает соответствующие выводы. А эти всякие ковидные ограничения, уже до тошноты надоели.
Короновирус никуда не уйдёт, он теперь останется с нами навсегда и всю жизнь мы будем ревакцинироваться, пока не изобретут вакцину, которая навсегда в организме поселит антитела. Поэтому хватит кошмарить людей. Все уже всё знают. Кто ответственный за своё здоровье сам будет следить за вакцинированием, а безответственным хоть кол на голове теши толку не будет. Каждый сам знает - хочет он умирать или нет и делает соответствующие выводы. А эти всякие ковидные ограничения, уже до тошноты надоели.
вы забыли один важный момент, "административный ресурс" называется, сверху скинули разнарядку, "горе начальники" что бы лизнуть поглужбе взяли под козырек и алга, их здоровье населения мало интересует, главное отчитаться по цифрам, а еще лучше перевыполнить план
Рост заболеваемости КВИ фиксируют в Костанайской области
Отправлено: 15.07.22 - 21:05
При безалаберном отношении к своему здоровью не спасёт и прививка.
Любому человеку, и привитому, и не привитому, нужно соблюдать режим труда и отдыха, не переохлаждаться и избегать стрессовых ситуаций.
Относиться к любой простуде, как к смертельному врагу.
Короновирус в первую очередь поражает людей с ослабленным иммунитетом. А иммунитет мы губим сами.
Любому человеку, и привитому, и не привитому, нужно соблюдать режим труда и отдыха, не переохлаждаться и избегать стрессовых ситуаций.
Относиться к любой простуде, как к смертельному врагу.
Короновирус в первую очередь поражает людей с ослабленным иммунитетом. А иммунитет мы губим сами.
к
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.01.10
- Сообщений:
- 132
Re: Рост заболеваемости КВИ фиксируют в Костанайской области
Отправлено: 15.07.22 - 23:07
Цитата:
и мясные продукты напичканные антибиотиками? и заполненные автобусы в пик заболеваний?
ну да, это мы сами, нас к этому никто не вынуждает
serg kost:
Относиться к любой простуде, как к смертельному врагу. Короновирус в первую очередь поражает людей с ослабленным иммунитетом. А иммунитет мы губим сами.
Относиться к любой простуде, как к смертельному врагу. Короновирус в первую очередь поражает людей с ослабленным иммунитетом. А иммунитет мы губим сами.
и мясные продукты напичканные антибиотиками? и заполненные автобусы в пик заболеваний?
ну да, это мы сами, нас к этому никто не вынуждает
Рост заболеваемости КВИ фиксируют в Костанайской области
Отправлено: 16.07.22 - 00:09
Ну и?
На дачу и обратно ездил в таких автобусах с апреля 2020.
Мясо тоже не домашнее едим. Правда, в меру.
Не заболел ни я, ни моя семья.
Мы с женой привились по работе только в июле 2021. Сын, живущий в России, и моя мама, которая живёт здесь (ей 83 года) не прививались и не болели.
Все мы не болеем ни ангиной, ни гриппом уже много лет. У всех хорошая стрессоустойчивость. Все любим тепло одеваться.
На дачу и обратно ездил в таких автобусах с апреля 2020.
Мясо тоже не домашнее едим. Правда, в меру.
Не заболел ни я, ни моя семья.
Мы с женой привились по работе только в июле 2021. Сын, живущий в России, и моя мама, которая живёт здесь (ей 83 года) не прививались и не болели.
Все мы не болеем ни ангиной, ни гриппом уже много лет. У всех хорошая стрессоустойчивость. Все любим тепло одеваться.
Рост заболеваемости КВИ фиксируют в Костанайской области
Отправлено: 16.07.22 - 00:22
Много от генетики ещё зависит. Та же оспа, что практически истребили, благодаря прививкам. Тоже не всех косила. Были и те, кто "убирал" за "скошенными".
Рост заболеваемости КВИ фиксируют в Костанайской области
Отправлено: 16.07.22 - 00:27
Тот же Гельмут Шмидт. Что бундесканцлером был, хорошо выпивал и курил. И тем не менее до 96-ти лет дожил. А мне врачи говорят - много курите, если что к ним обратится приходится.
Рост заболеваемости КВИ фиксируют в Костанайской области
Отправлено: 16.07.22 - 00:37
Любой генетике нужно помогать.
Ковид косит в первую очередь людей с ослабленным иммунитетом.
К примеру, кондиционер летом? Вот посидишь лишнего под ним, и продуло. Следом и ковиду легче.
Или наши свадьбы до утра. В разгар эпидемии основная масса заболевших это гости со свадеб и юбилеев, когда недосып вкупе с тесным общением и перееданием дают сильную единомоментную нагрузку на организм.
Даже растения если не подкормить или подморозить весенними заморозками, начинают болеть разными инфекциями, которых нет в нормальных условиях.
Ковид косит в первую очередь людей с ослабленным иммунитетом.
К примеру, кондиционер летом? Вот посидишь лишнего под ним, и продуло. Следом и ковиду легче.
Или наши свадьбы до утра. В разгар эпидемии основная масса заболевших это гости со свадеб и юбилеев, когда недосып вкупе с тесным общением и перееданием дают сильную единомоментную нагрузку на организм.
Даже растения если не подкормить или подморозить весенними заморозками, начинают болеть разными инфекциями, которых нет в нормальных условиях.
Рост заболеваемости КВИ фиксируют в Костанайской области
Отправлено: 16.07.22 - 00:53
Цитата:
Тоже безобидная, для комфорта вещь. На работе, в машине, дома, в магазинах, почти везде и всегда с ним. А вот лет последних 25-ть (тьфу - тьфу - тьфу) не болел.
ПС - правда и привит практически от всего, что возможно. Точно сказать не могу, прививки или иммунитет. Но одно знаю точно, без заботы самим собой о здоровье, случись что, то и медицина бессильна. Как в анекдоте-"если, человек хочет жить, то медицина, бессильна"
[Исправлено: Эл-починно, 16.07.2022 - 00:58]
serg kost:
К примеру, кондиционер летом?
К примеру, кондиционер летом?
Тоже безобидная, для комфорта вещь. На работе, в машине, дома, в магазинах, почти везде и всегда с ним. А вот лет последних 25-ть (тьфу - тьфу - тьфу) не болел.
ПС - правда и привит практически от всего, что возможно. Точно сказать не могу, прививки или иммунитет. Но одно знаю точно, без заботы самим собой о здоровье, случись что, то и медицина бессильна. Как в анекдоте-"если, человек хочет жить, то медицина, бессильна"
[Исправлено: Эл-починно, 16.07.2022 - 00:58]
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