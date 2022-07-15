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≡ Рост заболеваемости КВИ фиксируют в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44680
Рост заболеваемости КВИ фиксируют в Костанайской области
Отправлено: 15.07.22 - 17:19
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По словам акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова, с 2 по 11 июля в регионе зарегистрировано 20 случаев COVID-19, тогда как с 28 июня по 4 июля было выявлено всего трое заболевших.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
245
Re: Рост заболеваемости КВИ фиксируют в Костанайской области
Отправлено: 15.07.22 - 17:19
#1
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И снова здрасте ! Не надоело это мусолить про барановирус ? Людям мозг выносить?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15664
Re: Рост заболеваемости КВИ фиксируют в Костанайской области
Отправлено: 15.07.22 - 17:38
#2
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Мы опять переболели.
Как правило дети первые, потом кухарка, вроде уже вкус начала чувствовать, запах еще не полностью пришел, и я, как правило самый последний и тяжелопереносящий короновирус..
Кино смотрел помню и закашлялся, но картинка так и осталась кино.
Очнулся от удара кухарки по груди.
Оказывается посинел и на стол завалился..
Кашель удушил..
Но что интересно, ни фига не помню..
Сейчас уже остаточный кашель, нет нет и заводится, на недолго..
Ну болел два года назад, на третий
Значит еще на два года буду типа вакцинирован..
Но короновирус есть, он никуда и не уходил.
Просто мало начали обращать на него внимания..
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2311
Рост заболеваемости КВИ фиксируют в Костанайской области
Отправлено: 15.07.22 - 17:55
#3
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Цитата:
111:
Оказывается посинел и на стол завалился..

Подавился, наверное?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15664
Рост заболеваемости КВИ фиксируют в Костанайской области
Отправлено: 15.07.22 - 18:00
#4
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Цитата:
Маркс:
Подавился, наверное?

Нет.
Закашлялся сухим кашлем, не мог вдохнуть.
У нас в Рудном так хозяин стеклоцентра задохнулся от короновируса, сосед наш.
Хороший такой дяденька коммерс..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15664
Рост заболеваемости КВИ фиксируют в Костанайской области
Отправлено: 15.07.22 - 18:02
#5
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Кухарке за спасение выразил благодарность и подарил ей Мартини Асти шипучку.
Вместе выпьем..
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
195
Re: Рост заболеваемости КВИ фиксируют в Костанайской области
Отправлено: 15.07.22 - 18:25
#6
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Короновирус никуда не уйдёт, он теперь останется с нами навсегда и всю жизнь мы будем ревакцинироваться, пока не изобретут вакцину, которая навсегда в организме поселит антитела.
Поэтому хватит кошмарить людей. Все уже всё знают. Кто ответственный за своё здоровье сам будет следить за вакцинированием, а безответственным хоть кол на голове теши толку не будет. Каждый сам знает - хочет он умирать или нет и делает соответствующие выводы. А эти всякие ковидные ограничения, уже до тошноты надоели.
Дайте жить спокойно, не третируйте людей!
Профайл
к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
132
Re: Рост заболеваемости КВИ фиксируют в Костанайской области
Отправлено: 15.07.22 - 20:31
#7
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Цитата:
ladas:
Короновирус никуда не уйдёт, он теперь останется с нами навсегда и всю жизнь мы будем ревакцинироваться, пока не изобретут вакцину, которая навсегда в организме поселит антитела. Поэтому хватит кошмарить людей. Все уже всё знают. Кто ответственный за своё здоровье сам будет следить за вакцинированием, а безответственным хоть кол на голове теши толку не будет. Каждый сам знает - хочет он умирать или нет и делает соответствующие выводы. А эти всякие ковидные ограничения, уже до тошноты надоели.

вы забыли один важный момент, "административный ресурс" называется, сверху скинули разнарядку, "горе начальники" что бы лизнуть поглужбе взяли под козырек и алга, их здоровье населения мало интересует, главное отчитаться по цифрам, а еще лучше перевыполнить план
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1409
Рост заболеваемости КВИ фиксируют в Костанайской области
Отправлено: 15.07.22 - 21:05
#8
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При безалаберном отношении к своему здоровью не спасёт и прививка.
Любому человеку, и привитому, и не привитому, нужно соблюдать режим труда и отдыха, не переохлаждаться и избегать стрессовых ситуаций.
Относиться к любой простуде, как к смертельному врагу.
Короновирус в первую очередь поражает людей с ослабленным иммунитетом. А иммунитет мы губим сами.
Профайл
к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
132
Re: Рост заболеваемости КВИ фиксируют в Костанайской области
Отправлено: 15.07.22 - 23:07
#9
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Цитата:
serg kost:
Относиться к любой простуде, как к смертельному врагу. Короновирус в первую очередь поражает людей с ослабленным иммунитетом. А иммунитет мы губим сами.

и мясные продукты напичканные антибиотиками? и заполненные автобусы в пик заболеваний?
ну да, это мы сами, нас к этому никто не вынуждает
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1409
Рост заболеваемости КВИ фиксируют в Костанайской области
Отправлено: 16.07.22 - 00:09
#10
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Ну и?
На дачу и обратно ездил в таких автобусах с апреля 2020.
Мясо тоже не домашнее едим. Правда, в меру.
Не заболел ни я, ни моя семья.
Мы с женой привились по работе только в июле 2021. Сын, живущий в России, и моя мама, которая живёт здесь (ей 83 года) не прививались и не болели.
Все мы не болеем ни ангиной, ни гриппом уже много лет. У всех хорошая стрессоустойчивость. Все любим тепло одеваться.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
344
Рост заболеваемости КВИ фиксируют в Костанайской области
Отправлено: 16.07.22 - 00:22
#11
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Много от генетики ещё зависит. Та же оспа, что практически истребили, благодаря прививкам. Тоже не всех косила. Были и те, кто "убирал" за "скошенными".
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
344
Рост заболеваемости КВИ фиксируют в Костанайской области
Отправлено: 16.07.22 - 00:27
#12
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Тот же Гельмут Шмидт. Что бундесканцлером был, хорошо выпивал и курил. И тем не менее до 96-ти лет дожил. А мне врачи говорят - много курите, если что к ним обратится приходится. :lol:
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1409
Рост заболеваемости КВИ фиксируют в Костанайской области
Отправлено: 16.07.22 - 00:37
#13
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Любой генетике нужно помогать.
Ковид косит в первую очередь людей с ослабленным иммунитетом.
К примеру, кондиционер летом? Вот посидишь лишнего под ним, и продуло. Следом и ковиду легче.
Или наши свадьбы до утра. В разгар эпидемии основная масса заболевших это гости со свадеб и юбилеев, когда недосып вкупе с тесным общением и перееданием дают сильную единомоментную нагрузку на организм.
Даже растения если не подкормить или подморозить весенними заморозками, начинают болеть разными инфекциями, которых нет в нормальных условиях.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
344
Рост заболеваемости КВИ фиксируют в Костанайской области
Отправлено: 16.07.22 - 00:53
#14
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Цитата:
serg kost:
К примеру, кондиционер летом?

Тоже безобидная, для комфорта вещь. На работе, в машине, дома, в магазинах, почти везде и всегда с ним. :lol: А вот лет последних 25-ть (тьфу - тьфу - тьфу) не болел. :lol:
ПС - правда и привит практически от всего, что возможно. Точно сказать не могу, прививки или иммунитет. Но одно знаю точно, без заботы самим собой о здоровье, случись что, то и медицина бессильна. Как в анекдоте-"если, человек хочет жить, то медицина, бессильна" :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 16.07.2022 - 00:58]
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