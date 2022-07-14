Отправлено: - 20:21

Добринцофф:

сейчас да по 850,то есть в этом вопросе прослеживается чёткая зависимость Казахстана

Цитата:Это не зависимость от России, а то, что продукт подорожал.Ты свой айфон года три назад по чем покупал?А Жип?А хлеб по 65?А квартиры еще год назад по 205 квадрат в Береке?Я покупал 288, вторичку год назад, сейчас 400.Мне это Россия подняла на десять лямов хату?А сахар?Ну брал я два мешка в год по 8 допустим.Ну сейчас по 20 и что?Разница в 24 тысячи тенге, это же тебе не на десять лямов в год попасть с хатой?Разницу чувствуешь, 10 или 8 лямов и 24 тысячи?И то, я еще не взял ни одного кг по 800.В последний раз по 615.Перед этим 450 и перед этим мешок 330.В круговую может обошлись эти два мешка это 8 тысяч и 13.По 450 15 кг, 10 по 615.Разница всего лишь 5 тысяч примерно, не 24.И что, ты так уверен что я дрался как то за него или зависим от России?Я его покупаю, плачу за продукт, как кто то покупает наше зерно или муку, или нефть на западе.Они платят, мы продаем.Где тут Зависимость?Это бизнес и глобализация..