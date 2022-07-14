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≡ Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44680
Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства
Отправлено: 14.07.22 - 11:48
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства за провальную политику в сфере обеспечением сахаром. Он считает, что правительство не защитило интересы государства в сфере сахарных поставок.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15664
Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства
Отправлено: 15.07.22 - 10:54
#60
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Вас наслушаешься, так и в магазин опасно ходить там сутками только и делают что дерутся за кусочек рафинада..
Может это вы живете в другой реальности и в другом мире?
Ну пройдись, тепло, хорошо так, на Зеленый, купи ты этот килограмм, за 800, че нагнетать то и врать тупо, что выживаешь тут в Казахстане уже 30 лет из за куска сахара?
И тем более врать, что в России не так, с продуктами.
Да полно этого мусора в тырнете и про Россию в том числе.
Но надо же как то лично доказать.
А вот лично никто из вас этого сделать не может...
Конечно, легче Гугол вбить..
Профайл
Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8773
Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства
Отправлено: 15.07.22 - 19:00
#61
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Цитата:
111:
Но надо же как то лично доказать. А вот лично никто из вас этого сделать не может...

Я тебе ссылку на официальный сайт скинул,какие ещё нужны доказательства?
Профайл
Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8773
Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства
Отправлено: 15.07.22 - 19:04
#62
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Цитата:
111:
У нас сахар как был по 800-850, так и есть. В чем дело?

Сахар был 320-350 ровно да 24 февраля,пока Россия не ввела запрет на вывоз сахара,25 февраля он уже был по 600 ,а сейчас да по 850,то есть в этом вопросе прослеживается чёткая зависимость Казахстана от России.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15664
Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства
Отправлено: 15.07.22 - 20:21
#63
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Цитата:
Добринцофф:
сейчас да по 850,то есть в этом вопросе прослеживается чёткая зависимость Казахстана

Это не зависимость от России, а то, что продукт подорожал.
Ты свой айфон года три назад по чем покупал?
А Жип?
А хлеб по 65?
А квартиры еще год назад по 205 квадрат в Береке?
Я покупал 288, вторичку год назад, сейчас 400.
Мне это Россия подняла на десять лямов хату?
А сахар?
Ну брал я два мешка в год по 8 допустим.
Ну сейчас по 20 и что?
Разница в 24 тысячи тенге, это же тебе не на десять лямов в год попасть с хатой?
Разницу чувствуешь, 10 или 8 лямов и 24 тысячи?
И то, я еще не взял ни одного кг по 800.
В последний раз по 615.
Перед этим 450 и перед этим мешок 330.
В круговую может обошлись эти два мешка это 8 тысяч и 13.
По 450 15 кг, 10 по 615.
Разница всего лишь 5 тысяч примерно, не 24.
И что, ты так уверен что я дрался как то за него или зависим от России?
Я его покупаю, плачу за продукт, как кто то покупает наше зерно или муку, или нефть на западе.
Они платят, мы продаем.
Где тут Зависимость?
Это бизнес и глобализация..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
344
Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства
Отправлено: 15.07.22 - 20:33
#64
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Цитата:
111:
И то, я еще не взял ни одного кг по 800.

Ну и о чём тогда весь сыр бор? :lol: Цитата:
111:
Разница в 24 тысячи тенге, это же тебе не на десять лямов в год попасть с хатой?

Проценты в школе не проходил? :-x
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15664
Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства
Отправлено: 15.07.22 - 20:38
#65
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Цитата:
Добринцофф:
тебе ссылку на официа

Мне нужно твое личное наблюдение, когда и где ты лично видел не актеров по всяким ссылкам или каких то ящеров, которые дерутся за 200 тенге разницы у нас.
И почему ты сказал что мы все и ты и я выживаем из за того, что сахар подорожал?
Это мясо, яйца, это лекарства, которые га сотни процентов дорожают в год?
Ну подорожал сахар в 4 раза.
Будет какое то время стоять по 800.
Остальные товары, та же стоматология, медицина и все такое, во сколько дорожает?
Зуб пломбировать вместо пяти, сейчас 20.
И это обязательно.
А сахар кг возьмешь, тебе на неделю хватит.
Можешь пожить и без него, бери киндер сюрпризы..
Мы их набираем пачками ребенку.
В месяц примерно на 17 тысяч.
Милки вэй еще на 7 тысяч.
Сникерсы , баунти, он сам выбирает по Астыкжану что ему надо и какие то резинки жевпчки маленькая пачка по 800.
Но сахара он ест примерно..
Блин, а ест ли он сахар, за ним не замечал.
Чай если стакан в три дня выпьет, это ложка сахара..
Ну ладно, пусть съест грамм 200..
Объясни, он зависит от России или все таки от тез, кто делает киндеры и тд, потому что сладостей он набирает на тысяч 40 в месяц?
200 грамм сахара сколько стоят?
И пусть даже не 40 тысяч, включая торты, пусть тысяч 35?
От чего он зависит и почему ты решил, что он Выживает?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3240
Re: Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и...
Отправлено: 15.07.22 - 20:41
#66
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Цитата:
Добринцофф:
благодаря соседям.


Наверное: - выживаем благодаря наличию НЕСМЕТНЫМ природным богатствам, а не благодаря соседям ( соседи ДАРОМ ничего не дадут и не сделают) и всяким основателям НЕЗАВИСИМОГО Казахсана и ЕБЛН: - так я думаю будет ПРАВИЛЬНО.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15664
Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства
Отправлено: 15.07.22 - 20:45
#67
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Торты берем, опять же Амирка берет, раза 4 в месяц.
Сегодня грушевый взяли.
Хотя Фанту набрали 21 бутылок 1.75. по скидке в 309.
Там сахар везде.
И эта фанта нам недели на полторы, если еще сдерживать из питье, дети их друзья до нас в дом заходят, по три литра выпивают за раз, это еще прячем немного..
Ну и сколько они сазара едят у нас?
По чашке чая детей поим, по ложке.
Детей много, человек 8.
Но даже они выбирают фанту, грушевый, спрайт..
Но сахар на них практически не уходит..
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8773
Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства
Отправлено: 15.07.22 - 20:45
#68
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Цитата:
111:
Мне нужно твое личное наблюдение, когда и где ты лично видел не актеров по всяким ссылкам

Мне то же нужно твоё личное наблюдение прям из места событий на Украине,но ты же закидал весь форум картинками фейками и свято веришь ,что это всё правда,так почему я не могу доверять информации из официальных новостных сайтов Казахстана?
Токаев наказал по этому поводу двух чиновников,ты хочешь сказать ,что президент не знает что делает и не владеет ситуацией в стране?Ты это хочешь сказать?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15664
Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства
Отправлено: 15.07.22 - 20:48
#69
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Мы вообще набираем в месяц продуктов на примерно 450 тысяч.
И это необходимые продукты.
Пиво киндеры не считаю.
Нас шестеро и этого еще мало.
На сахар уходит ну пусть килограмм 5 от силы.
Ну сейчас по 600.
3000 тенге от 450 тысяч, (450 000).
Так от чего мы зависим?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15664
Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства
Отправлено: 15.07.22 - 20:52
#70
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Цитата:
Добринцофф:
на Украине,но ты же закидал весь форум

Хм..
Одна моя тема пользователя.
О каком форуме речь?
В одной теме пишу.
А извини меня, ты сейчас о чем тут начал писать, об Украине?
Я тебе слово хоть скащал про Украину в этой или какой либо другой теме?
По моему я говорю тут про сахар..
Это мои личные наблюдения и мой ответ, что нет ни драк, нет ничего и сахар есть повсюду.
Но причем тут Украина, так и не понял.
Может откроешь соответствующую тему.
Мне сейчас это неинтересно..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15664
Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства
Отправлено: 15.07.22 - 20:59
#71
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Это нам 5 кг так много надо, потому что что то делаем, компоты, ягоды мешаем, мороженное..
У нас чай никто не пьет кроме меня с кухаркой и деда..
Хватило бы и два кг.
Просто среднее говорю.
Сколько все таки из бюджета идет на сахар.
Это как и носки допустим.
Мы жалеем на них 500 тенге, но носим их два месяца.
И наоборот, на пиво за раз рыбу и тд, уходит примерно 7000 тенге и это только раз отдохнуть.
А если шампанское Мартини по 7000 за бутылку, что любит моя кухарка и их надо две?
Плюс немного суши за 12 тысяч тенге, но дети съедают это со скоростью света?
А сколько сахара, это тоже не обязательный продукт, мы едим в день?
На какую сумму?
Кто то считал?
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2311
Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства
Отправлено: 15.07.22 - 21:44
#72
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Цитата:
111:
А сколько сахара, это тоже не обязательный продукт, мы едим в день? На какую сумму? Кто то считал?

Государство считает. Есть такие понятия, как потребительская корзина, прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда, минимальный расчетный показатель. Если товар в потребительской корзине вырастет в цене, то должны расти все показатели. А если они не вырастут, то помрут те, кому требуется социальная помощь, пенсионеры, инвалиды, безработные.

Конечно, миллионеры сахар не едят, они даже не знают, что его добывают на сахарных озёрах, поэтому им безразлична его стоимость. Если бы государство вело свою политику, опираясь на миллионеров, то вскоре на горизонте реально бы замаячил "золотой миллиард".
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15664
Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства
Отправлено: 15.07.22 - 21:50
#73
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Цитата:
Маркс:
Государство считает.

Например?
А ты стало быть не знаешь, сколько ьебе надо сахара а месяц?
Конечно если торгуешь им и дерешься за эту разницу в 200 тенге, ведь тебе лучше выгодно это продать, это одно.
Но как потребителю, а не торгашу с кулаками, сколько в граммах тебе нужно сахара в день, в месяц?
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2311
Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства
Отправлено: 16.07.22 - 00:33
#74
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Цитата:
111:
А ты стало быть не знаешь, сколько ьебе надо сахара а месяц?

А ты знаешь? Ты думаешь, что сахар только в сахаре? Ты просто заблуждается. Сахар везде. Трудно назвать продукт, в котором не было бы сахара. Даже грузинский грушевый напиток и тот не может быть сделан без сахара. Так готов ли ты ограбить своих сограждан более чем на 100%, потому что именно настолько поднялась стоимость сахара по самым скромным подсчётам. Все социально незащищённые граждане сейчас проклинают тебя с твоей либеральной позицией оправдания сахарной спекуляции.
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