Отправлено: - 00:25

saba:

А может вспомнить 1223 год, какой тогда была численность России или победный для России 1480 год, или времена княгини Софьи, князя Владимира, или вспомнить праславян, откуда они вышли, тогда точно на Берлин можно претендовать.



saba:

И прежде чем указывать статьи какого то договора, будьте пожалуйста добры указать, что это за договор, чтобы хотя бы можно было бы с ним ознакомиться, иначе совершенно беспредметный разговор получается.



saba:

Кстати , могу Вам напомнить слова Путина " Украину никто не собирается оккупировать", что же сейчас происходит с Херсонской и Запорожской областями?



saba:

Может, всё таки потому , что украинцы сражаются за свою Родину?



Цитата:Ну а это к чему? Из либероидной методички применили что-ли ни к селу ни к городу? Речь шла о договоре по которому развалили СССР на союз независимых государств. Этот договор должны были соблюдать по крайней мере все подписанты. Потому что многие территории оказались нарезаны искусственно и нужно было соблюдать условия проживания для всех граждан, которые попали в эти чуждые образования, по сути являясь автохтонами.Цитата:Прежде чем отвечать кому-либо на форуме, будьте, пожалуйста, добры процитировать того, кому вы отвечаете или оппонируете, иначе фигня какая-то получается.Цитата:Происходит демилитаризация и денацификация.Цитата:Все правильно. Украинцы сражаются за свою Родину против нацистов, срастившихся с властью и Россия им помогает. Точно так же ОДКБ помогли Казахстану во время январских событий.