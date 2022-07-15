Отправлено: - 20:31

ladas:

Короновирус никуда не уйдёт, он теперь останется с нами навсегда и всю жизнь мы будем ревакцинироваться, пока не изобретут вакцину, которая навсегда в организме поселит антитела. Поэтому хватит кошмарить людей. Все уже всё знают. Кто ответственный за своё здоровье сам будет следить за вакцинированием, а безответственным хоть кол на голове теши толку не будет. Каждый сам знает - хочет он умирать или нет и делает соответствующие выводы. А эти всякие ковидные ограничения, уже до тошноты надоели.

Цитата:вы забыли один важный момент, "административный ресурс" называется, сверху скинули разнарядку, "горе начальники" что бы лизнуть поглужбе взяли под козырек и алга, их здоровье населения мало интересует, главное отчитаться по цифрам, а еще лучше перевыполнить план