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≡ Все выдохнули и расслабились
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44680
Все выдохнули и расслабились
Отправлено: 14.07.22 - 01:21
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8 июля филиал Народной партии Казахстана организовал встречу руководителей этих объединений с мажилисменом Магеррамом МАГЕРРАМОВЫМ. С представителем законодательной ветви власти костанайцы говорили о сложностях переходного периода, которые возникли после отсрочки в реализации реформы.


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kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4804
Re: Все выдохнули и расслабились
Отправлено: 14.07.22 - 01:21
#1
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Им нельзя позволять сидеть до 1 июля, надо, чтобы ПКСК постоянно ликвидировались.



Почему вы решаете за других.
Живите своей ОСИной жизнью.
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kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4804
Re: Все выдохнули и расслабились
Отправлено: 14.07.22 - 01:23
#2
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Пусть будут и ОСИ, и ПТ, и ПКСК останутся, если они жильцов устраивают.


Спасибо за мудрое предложение.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3240
Re: Все выдохнули и расслабились
Отправлено: 14.07.22 - 12:28
#3
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Цитата:
kbkz1980:
Спасибо за мудрое предложение.


В сфере производства это называется: - многоукладность экономики; в политике, особенно международной: - многовекторность.
Простым языком: и нашим и вашим; и спереди и сзади - особенно в международной политике.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
371
Re: Все выдохнули и расслабились
Отправлено: 15.07.22 - 17:02
#4
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Как говорится не дай вам Бог жить в эпоху перемен. Еще когда, что то постоянно реформируется,это значит, что там всегда, всё будет плохо.Пример образование.
А ещё я не понимаю, почему, всегда за меня решают, что для меня хорошо, что плохо?
Сейчас, представители ОСИ, с такой яростью бьются за мои деньги, что я уже изначально подозреваю их в очень плохом
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15664
Все выдохнули и расслабились
Отправлено: 15.07.22 - 18:05
#5
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ОСИ так тяжело начинать блин..
Столько беготни..
И не только.
Соседи вот как теперь претензии будут предъявлять..
Еще и сервисную кампанию делать как то надо..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15664
Все выдохнули и расслабились
Отправлено: 15.07.22 - 18:08
#6
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Цитата:
saba:
Сейчас, представители ОСИ, с такой яростью бьются за

Там надо две трети собрать положительных подписей.
Как оказалось.
Для начала вроде как было 51 процент..
Тоже добирали..
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kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4804
Все выдохнули и расслабились
Отправлено: 15.07.22 - 21:51
#7
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Цитата:
111:
Столько беготни..

Беготня-это самое пустяковое в создании ОСИ.
Марик,представь другие проблемы.
Непогода,где крыши в многоэтажках сорвало,где деревья во дворах повалены и т.д.Как это всё восстанавливать (крыши к примеру)затраты на жильцов упадут какие.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15664
Все выдохнули и расслабились
Отправлено: 15.07.22 - 21:56
#8
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Цитата:
kbkz1980:
Непогода,где крыши в многоэтажках сорвало,где деревья во дворах повалены и т.

Не знаю еще, как то будут складываться.
У нас помимо крыш еще и лифт скоро в одном доме, 1972го года, хана придет.
Стоит он такой 12 миллионов.
Тут по моему все будут складываться, ну или собираются, как проголосовали.
Ну а погода, не знаю, там страховка играет роль или нет .
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3240
Все выдохнули и расслабились
Отправлено: 15.07.22 - 22:46
#9
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Цитата:
111:
все будут складываться, ну или собираются


Вы же официальное юр.лицо: - возьмите кредит в банке, приобретите новый лифт и установите карточную систему поездок в лифте. Хоть какие то деньги ( хотя бы на банковскую комиссию) отобьёте, а остальные "повесите" на жильцов, кроме 1 и 2 этажей.
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kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4804
Все выдохнули и расслабились
Отправлено: 15.07.22 - 22:55
#10
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Садовая 98,крыше кирдык после вчерашнего.С утра на крыше мужики из ПКСК .Мадам Медведева в 100 метрах от этого дома живёт,интересно после этого у неё девиз "Развалим все ПКСК"останется?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
340
Все выдохнули и расслабились
Отправлено: 15.07.22 - 22:56
#11
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Цитата:
ACROS:
Вы же официальное юр.лицо: - возьмите кредит в банке, приобретите новый лифт и установите карточную систему поездок в лифте. Хоть какие то деньги ( хотя бы на банковскую комиссию) отобьёте, а остальные "повесите" на жильцов, кроме 1 и 2 этажей.

Это дискриминация (например инвалид или престарелый человек, в таком случае будет вынужден воспользоваться лифтом и соответственно оплатить "проезд", а молодой и здоровый просто пробежится по лестнице) и нарушение прав человека. За "своё" имущество отвечают только сами жильцы. Да и как гостей приглашать на "высокие" этажи? Это же не комильфо. :lol:
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