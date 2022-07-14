Re: Все выдохнули и расслабились

Отправлено: - 17:02

Как говорится не дай вам Бог жить в эпоху перемен. Еще когда, что то постоянно реформируется,это значит, что там всегда, всё будет плохо.Пример образование.

А ещё я не понимаю, почему, всегда за меня решают, что для меня хорошо, что плохо?

Сейчас, представители ОСИ, с такой яростью бьются за мои деньги, что я уже изначально подозреваю их в очень плохом