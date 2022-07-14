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Все выдохнули и расслабились
Все выдохнули и расслабились
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44680
Все выдохнули и расслабились
Отправлено: 14.07.22 - 01:21
8 июля филиал Народной партии Казахстана организовал встречу руководителей этих объединений с мажилисменом Магеррамом МАГЕРРАМОВЫМ. С представителем законодательной ветви власти костанайцы говорили о сложностях переходного периода, которые возникли после отсрочки в реализации реформы.
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Re: Все выдохнули и расслабились
Отправлено: 14.07.22 - 01:21
Им нельзя позволять сидеть до 1 июля, надо, чтобы ПКСК постоянно ликвидировались.
Почему вы решаете за других.
Живите своей ОСИной жизнью.
Почему вы решаете за других.
Живите своей ОСИной жизнью.
Re: Все выдохнули и расслабились
Отправлено: 14.07.22 - 01:23
Пусть будут и ОСИ, и ПТ, и ПКСК останутся, если они жильцов устраивают.
Спасибо за мудрое предложение.
Спасибо за мудрое предложение.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3240
Re: Все выдохнули и расслабились
Отправлено: 14.07.22 - 12:28
Цитата:
В сфере производства это называется: - многоукладность экономики; в политике, особенно международной: - многовекторность.
Простым языком: и нашим и вашим; и спереди и сзади - особенно в международной политике.
kbkz1980:
Спасибо за мудрое предложение.
Спасибо за мудрое предложение.
В сфере производства это называется: - многоукладность экономики; в политике, особенно международной: - многовекторность.
Простым языком: и нашим и вашим; и спереди и сзади - особенно в международной политике.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 371
Re: Все выдохнули и расслабились
Отправлено: 15.07.22 - 17:02
Как говорится не дай вам Бог жить в эпоху перемен. Еще когда, что то постоянно реформируется,это значит, что там всегда, всё будет плохо.Пример образование.
А ещё я не понимаю, почему, всегда за меня решают, что для меня хорошо, что плохо?
Сейчас, представители ОСИ, с такой яростью бьются за мои деньги, что я уже изначально подозреваю их в очень плохом
А ещё я не понимаю, почему, всегда за меня решают, что для меня хорошо, что плохо?
Сейчас, представители ОСИ, с такой яростью бьются за мои деньги, что я уже изначально подозреваю их в очень плохом
Все выдохнули и расслабились
Отправлено: 15.07.22 - 18:05
ОСИ так тяжело начинать блин..
Столько беготни..
И не только.
Соседи вот как теперь претензии будут предъявлять..
Еще и сервисную кампанию делать как то надо..
Столько беготни..
И не только.
Соседи вот как теперь претензии будут предъявлять..
Еще и сервисную кампанию делать как то надо..
Все выдохнули и расслабились
Отправлено: 15.07.22 - 18:08
Цитата:
Там надо две трети собрать положительных подписей.
Как оказалось.
Для начала вроде как было 51 процент..
Тоже добирали..
saba:
Сейчас, представители ОСИ, с такой яростью бьются за
Сейчас, представители ОСИ, с такой яростью бьются за
Там надо две трети собрать положительных подписей.
Как оказалось.
Для начала вроде как было 51 процент..
Тоже добирали..
Все выдохнули и расслабились
Отправлено: 15.07.22 - 21:51
Цитата:
Беготня-это самое пустяковое в создании ОСИ.
Марик,представь другие проблемы.
Непогода,где крыши в многоэтажках сорвало,где деревья во дворах повалены и т.д.Как это всё восстанавливать (крыши к примеру)затраты на жильцов упадут какие.
111:
Столько беготни..
Столько беготни..
Беготня-это самое пустяковое в создании ОСИ.
Марик,представь другие проблемы.
Непогода,где крыши в многоэтажках сорвало,где деревья во дворах повалены и т.д.Как это всё восстанавливать (крыши к примеру)затраты на жильцов упадут какие.
Все выдохнули и расслабились
Отправлено: 15.07.22 - 21:56
Цитата:
Не знаю еще, как то будут складываться.
У нас помимо крыш еще и лифт скоро в одном доме, 1972го года, хана придет.
Стоит он такой 12 миллионов.
Тут по моему все будут складываться, ну или собираются, как проголосовали.
Ну а погода, не знаю, там страховка играет роль или нет .
kbkz1980:
Непогода,где крыши в многоэтажках сорвало,где деревья во дворах повалены и т.
Непогода,где крыши в многоэтажках сорвало,где деревья во дворах повалены и т.
Не знаю еще, как то будут складываться.
У нас помимо крыш еще и лифт скоро в одном доме, 1972го года, хана придет.
Стоит он такой 12 миллионов.
Тут по моему все будут складываться, ну или собираются, как проголосовали.
Ну а погода, не знаю, там страховка играет роль или нет .
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3240
Все выдохнули и расслабились
Отправлено: 15.07.22 - 22:46
Цитата:
Вы же официальное юр.лицо: - возьмите кредит в банке, приобретите новый лифт и установите карточную систему поездок в лифте. Хоть какие то деньги ( хотя бы на банковскую комиссию) отобьёте, а остальные "повесите" на жильцов, кроме 1 и 2 этажей.
111:
все будут складываться, ну или собираются
все будут складываться, ну или собираются
Вы же официальное юр.лицо: - возьмите кредит в банке, приобретите новый лифт и установите карточную систему поездок в лифте. Хоть какие то деньги ( хотя бы на банковскую комиссию) отобьёте, а остальные "повесите" на жильцов, кроме 1 и 2 этажей.
Все выдохнули и расслабились
Отправлено: 15.07.22 - 22:55
Садовая 98,крыше кирдык после вчерашнего.С утра на крыше мужики из ПКСК .Мадам Медведева в 100 метрах от этого дома живёт,интересно после этого у неё девиз "Развалим все ПКСК"останется?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 340
Все выдохнули и расслабились
Отправлено: 15.07.22 - 22:56
Цитата:
Это дискриминация (например инвалид или престарелый человек, в таком случае будет вынужден воспользоваться лифтом и соответственно оплатить "проезд", а молодой и здоровый просто пробежится по лестнице) и нарушение прав человека. За "своё" имущество отвечают только сами жильцы. Да и как гостей приглашать на "высокие" этажи? Это же не комильфо.
ACROS:
Вы же официальное юр.лицо: - возьмите кредит в банке, приобретите новый лифт и установите карточную систему поездок в лифте. Хоть какие то деньги ( хотя бы на банковскую комиссию) отобьёте, а остальные "повесите" на жильцов, кроме 1 и 2 этажей.
Вы же официальное юр.лицо: - возьмите кредит в банке, приобретите новый лифт и установите карточную систему поездок в лифте. Хоть какие то деньги ( хотя бы на банковскую комиссию) отобьёте, а остальные "повесите" на жильцов, кроме 1 и 2 этажей.
Это дискриминация (например инвалид или престарелый человек, в таком случае будет вынужден воспользоваться лифтом и соответственно оплатить "проезд", а молодой и здоровый просто пробежится по лестнице) и нарушение прав человека. За "своё" имущество отвечают только сами жильцы. Да и как гостей приглашать на "высокие" этажи? Это же не комильфо.
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