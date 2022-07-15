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≡ Преимущества и недостатки приема платежей с банковских карт для владельцев бизнеса
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44680
Преимущества и недостатки приема платежей с банковских карт для владельцев бизнеса
Отправлено: 15.07.22 - 22:44
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Представить современного человека без банковской карты сегодня практически невозможно. При этом большинство владельцев карточек используют их не только для получения заработной платы, но также для совершения покупок. В этой статье мы расскажем о плюсах и минусах таких технологий.
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5400
Re: Преимущества и недостатки приема платежей с банковских карт...
Отправлено: 15.07.22 - 22:44
#1
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Следует отметить, за платёжку Pay , при поступлении на карту банкиры без угрызения совести удерживают пять процентов ( за что?)
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