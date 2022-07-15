Всякая всячина обо всем и обо всех.

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А может вспомнить 1223 год, какой тогда была численность России или победный для России 1480 год, или времена княгини Софьи, князя Владимира, или вспомнить праславян, откуда они вышли, тогда точно на Берлин можно претендовать.

И прежде чем указывать статьи какого то договора, будьте пожалуйста добры указать, что это за договор, чтобы хотя бы можно было бы с ним ознакомиться, иначе совершенно беспредметный разговор получается. Кстати , могу Вам напомнить слова Путина " Украину никто не собирается оккупировать", что же сейчас происходит с Херсонской и Запорожской областями? Недавно слушал, разговор, по НТВ, одного эксперта, говорит," украинцы, вообще без мозгов, если бы у них было бы оружие, способное достать до Москвы, они бы его применили,а как же быть с бомбардировками Киева? Уж, простите, Вы глубоко поражены великоимперскими амбициями, когда одним разрешено всё, а другим ничего. Сегодня по первому каналу опять слышал удивление, почему это украинцы сразу не сдались, как только Россия на них напала. Говорил Шейнин, про своего знакомого афганца, который погиб за Украину. Может, всё таки потому , что украинцы сражаются за свою Родину?