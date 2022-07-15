МВД России объявило в розыск Евгения Киселева* — известного российского и украинского журналиста, телеведущего и политического обозревателя. Розыск ведется «по статье УК». По какой именно — не уточняется.
США идёт на попятную, уже ?? Они разрешили проводить сделки с Россией по продовольственным вопросам.Неужели угроза голода так серьёзна ?? И ООН недавно провела совещание, под председательством самого Гутиереша, по вопросам продовольствия и взаимодействия в этом вопросе с Россией. Дело идёт к миру по принуждению??
А как же денацификация, отодвигание НАТО от границ, освобождение украины от нацистов? Станет ли Путин позориться, что его сперва раздели, осушили все боеприпасы, обезоружили то есть, что аж Путин побежал за иранским вооружением, замочили крен знает сколько солдат, сделали калеками десятки тысяч военных, а теперь принудят к миру?
А может вспомнить 1223 год, какой тогда была численность России или победный для России 1480 год, или времена княгини Софьи, князя Владимира, или вспомнить праславян, откуда они вышли, тогда точно на Берлин можно претендовать. И прежде чем указывать статьи какого то договора, будьте пожалуйста добры указать, что это за договор, чтобы хотя бы можно было бы с ним ознакомиться, иначе совершенно беспредметный разговор получается. Кстати , могу Вам напомнить слова Путина " Украину никто не собирается оккупировать", что же сейчас происходит с Херсонской и Запорожской областями? Недавно слушал, разговор, по НТВ, одного эксперта, говорит," украинцы, вообще без мозгов, если бы у них было бы оружие, способное достать до Москвы, они бы его применили,а как же быть с бомбардировками Киева? Уж, простите, Вы глубоко поражены великоимперскими амбициями, когда одним разрешено всё, а другим ничего. Сегодня по первому каналу опять слышал удивление, почему это украинцы сразу не сдались, как только Россия на них напала. Говорил Шейнин, про своего знакомого афганца, который погиб за Украину. Может, всё таки потому , что украинцы сражаются за свою Родину?
А может вспомнить 1223 год, какой тогда была численность России или победный для России 1480 год, или времена княгини Софьи, князя Владимира, или вспомнить праславян, откуда они вышли, тогда точно на Берлин можно претендовать. И прежде чем указывать статьи какого то договора, будьте пожалуйста добры указать, что это за договор, чтобы хотя бы можно было бы с ним ознакомиться, иначе совершенно беспредметный разговор получается. Кстати , могу Вам напомнить слова Путина " Украину никто не собирается оккупировать", что же сейчас происходит с Херсонской и Запорожской областями? Недавно слушал, разговор, по НТВ, одного эксперта, говорит," украинцы, вообще без мозгов, если бы у них было бы оружие, способное достать до Москвы, они бы его применили,а как же быть с бомбардировками Киева? Уж, простите, Вы глубоко поражены великоимперскими амбициями, когда одним разрешено всё, а другим ничего. Сегодня по первому каналу опять слышал удивление, почему это украинцы сразу не сдались, как только Россия на них напала. Говорил Шейнин, про своего знакомого афганца, который погиб за Украину. Может, всё таки потому , что украинцы сражаются за свою Родину?
Но простите в Минских соглашениях не указывалось , что одна из Высоких договаривающихся сторон может без обьявления войны напасть на другую для удовлетворения своих геополитических целей, правда, по моему, Россия всегда указывала.что она не является стороной Минских соглашений, поэтому вопрос о границе между Украиной и Россией И Украиной в районе Донбасса подвис в воздухе. Я ни в коем случае не оправдываю Украину в действиях на Донбассе,просто сейчас действия России в Украине тысячекратно превзошли всё что было на Донбассе и всего за 4 месяца и сколько тех же россиян погибло,а каково всем родителям,чьих детей привезли, раньше времени из чужой по сути страны.Заметьте, когда была война в Сирии я ни слова не сказал, а тут сначала Путин, написал статью, что русские и украинцы по сути один народ, а теперь уничтожает его. А пропагандисты по тв не стесняясь называют украинцев врагами, кстати, я и раньше часто смотрел, все эти политические программы по российскому тв, тогда по оценкам российских экспертов, националистов в Украине было 4,5 % от числа политически активного населения, откуда же сейчас столько?
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