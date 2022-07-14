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≡ Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44679
Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства
Отправлено: 14.07.22 - 11:48
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства за провальную политику в сфере обеспечением сахаром. Он считает, что правительство не защитило интересы государства в сфере сахарных поставок.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15654
Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства
Отправлено: 15.07.22 - 10:54
#60
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Вас наслушаешься, так и в магазин опасно ходить там сутками только и делают что дерутся за кусочек рафинада..
Может это вы живете в другой реальности и в другом мире?
Ну пройдись, тепло, хорошо так, на Зеленый, купи ты этот килограмм, за 800, че нагнетать то и врать тупо, что выживаешь тут в Казахстане уже 30 лет из за куска сахара?
И тем более врать, что в России не так, с продуктами.
Да полно этого мусора в тырнете и про Россию в том числе.
Но надо же как то лично доказать.
А вот лично никто из вас этого сделать не может...
Конечно, легче Гугол вбить..
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8771
Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства
Отправлено: 15.07.22 - 19:00
#61
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Цитата:
111:
Но надо же как то лично доказать. А вот лично никто из вас этого сделать не может...

Я тебе ссылку на официальный сайт скинул,какие ещё нужны доказательства?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8771
Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства
Отправлено: 15.07.22 - 19:04
#62
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Цитата:
111:
У нас сахар как был по 800-850, так и есть. В чем дело?

Сахар был 320-350 ровно да 24 февраля,пока Россия не ввела запрет на вывоз сахара,25 февраля он уже был по 600 ,а сейчас да по 850,то есть в этом вопросе прослеживается чёткая зависимость Казахстана от России.
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