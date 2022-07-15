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≡ Рост заболеваемости КВИ фиксируют в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44679
Рост заболеваемости КВИ фиксируют в Костанайской области
Отправлено: 15.07.22 - 17:19
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По словам акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова, с 2 по 11 июля в регионе зарегистрировано 20 случаев COVID-19, тогда как с 28 июня по 4 июля было выявлено всего трое заболевших.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
245
Re: Рост заболеваемости КВИ фиксируют в Костанайской области
Отправлено: 15.07.22 - 17:19
#1
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И снова здрасте ! Не надоело это мусолить про барановирус ? Людям мозг выносить?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15654
Re: Рост заболеваемости КВИ фиксируют в Костанайской области
Отправлено: 15.07.22 - 17:38
#2
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Мы опять переболели.
Как правило дети первые, потом кухарка, вроде уже вкус начала чувствовать, запах еще не полностью пришел, и я, как правило самый последний и тяжелопереносящий короновирус..
Кино смотрел помню и закашлялся, но картинка так и осталась кино.
Очнулся от удара кухарки по груди.
Оказывается посинел и на стол завалился..
Кашель удушил..
Но что интересно, ни фига не помню..
Сейчас уже остаточный кашель, нет нет и заводится, на недолго..
Ну болел два года назад, на третий
Значит еще на два года буду типа вакцинирован..
Но короновирус есть, он никуда и не уходил.
Просто мало начали обращать на него внимания..
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2308
Рост заболеваемости КВИ фиксируют в Костанайской области
Отправлено: 15.07.22 - 17:55
#3
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Цитата:
111:
Оказывается посинел и на стол завалился..

Подавился, наверное?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15654
Рост заболеваемости КВИ фиксируют в Костанайской области
Отправлено: 15.07.22 - 18:00
#4
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Цитата:
Маркс:
Подавился, наверное?

Нет.
Закашлялся сухим кашлем, не мог вдохнуть.
У нас в Рудном так хозяин стеклоцентра задохнулся от короновируса, сосед наш.
Хороший такой дяденька коммерс..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15654
Рост заболеваемости КВИ фиксируют в Костанайской области
Отправлено: 15.07.22 - 18:02
#5
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Кухарке за спасение выразил благодарность и подарил ей Мартини Асти шипучку.
Вместе выпьем..
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
195
Re: Рост заболеваемости КВИ фиксируют в Костанайской области
Отправлено: 15.07.22 - 18:25
#6
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Короновирус никуда не уйдёт, он теперь останется с нами навсегда и всю жизнь мы будем ревакцинироваться, пока не изобретут вакцину, которая навсегда в организме поселит антитела.
Поэтому хватит кошмарить людей. Все уже всё знают. Кто ответственный за своё здоровье сам будет следить за вакцинированием, а безответственным хоть кол на голове теши толку не будет. Каждый сам знает - хочет он умирать или нет и делает соответствующие выводы. А эти всякие ковидные ограничения, уже до тошноты надоели.
Дайте жить спокойно, не третируйте людей!
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