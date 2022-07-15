Re: Рост заболеваемости КВИ фиксируют в Костанайской области

Отправлено: - 17:38

Мы опять переболели.

Как правило дети первые, потом кухарка, вроде уже вкус начала чувствовать, запах еще не полностью пришел, и я, как правило самый последний и тяжелопереносящий короновирус..

Кино смотрел помню и закашлялся, но картинка так и осталась кино.

Очнулся от удара кухарки по груди.

Оказывается посинел и на стол завалился..

Кашель удушил..

Но что интересно, ни фига не помню..

Сейчас уже остаточный кашель, нет нет и заводится, на недолго..

Ну болел два года назад, на третий

Значит еще на два года буду типа вакцинирован..

Но короновирус есть, он никуда и не уходил.

Просто мало начали обращать на него внимания..