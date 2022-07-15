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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.07.22 - 01:46
Цитата:
Факты есть? Или опять блябля?
111:
отдавал лично Правитель..
отдавал лично Правитель..
Факты есть? Или опять блябля?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.07.22 - 01:48
Видно сразу как мегого с грушевым, на человека влияет.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.07.22 - 01:52
Геолокация матери и ребенка, где лежала оторванная нога матери, ребенок как вроде погиб.
Мать сперва были данные что умерла, потом в комментах увидел что вроде жива.
Но зачем ей теперь жить..
Мать сперва были данные что умерла, потом в комментах увидел что вроде жива.
Но зачем ей теперь жить..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.07.22 - 02:10
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.07.22 - 02:13
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.07.22 - 02:38
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.07.22 - 02:49
Цитата:
Хм..
То есть этого ребенка убило Мегого?
Не калибры и не приказ Путина, убить это дитя?
Ну..
Смейся над ними, если тебе хочется, кто ж запрещает..
Просто не по человечески это, убивать детей и потом гордо смеяться над ними, потому что они украинцы..
Эл-починно:
Видно сразу как мегого с грушевым, на
Видно сразу как мегого с грушевым, на
Хм..
То есть этого ребенка убило Мегого?
Не калибры и не приказ Путина, убить это дитя?
Ну..
Смейся над ними, если тебе хочется, кто ж запрещает..
Просто не по человечески это, убивать детей и потом гордо смеяться над ними, потому что они украинцы..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 861
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.07.22 - 10:07
Цитата:
Это не трололо, это уровень развития, помноженный на желание "выслужиться") результат, правда, предсказуемо для него отрицательный, но "авось")
Мишаня: Не мечи бисер. Зачем на толстое трололо так реагировать?
Это не трололо, это уровень развития, помноженный на желание "выслужиться") результат, правда, предсказуемо для него отрицательный, но "авось")
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.07.22 - 10:44
Ну и это назвали просто местью..
"Союзные войска отомстили ВСУ за Новую Каховку"
-Украинская сторона продолжает нести серьезные потери в ходе спецоперации, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Так, за минувшие сутки в результате ударов по пунктам дислокации неприятельских войск их общие потери достигают тысячи человек.
По моему российская армия путает к кем воюет..
Хотя да, она воюет с народом Украины, начиная уничтожать его во многих городах вдали от фронта, бомбя калибрами концертные залы, больницы и торговые центры..
Везде оккупантам мерещится там что то нехорошее..
"Союзные войска отомстили ВСУ за Новую Каховку"
-Украинская сторона продолжает нести серьезные потери в ходе спецоперации, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Так, за минувшие сутки в результате ударов по пунктам дислокации неприятельских войск их общие потери достигают тысячи человек.
По моему российская армия путает к кем воюет..
Хотя да, она воюет с народом Украины, начиная уничтожать его во многих городах вдали от фронта, бомбя калибрами концертные залы, больницы и торговые центры..
Везде оккупантам мерещится там что то нехорошее..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.07.22 - 11:15
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.07.22 - 12:20
Ну и Россия бьет рекорды снова..
Прям дни рекордов..
За четыре с половиной месяца убито 352 ребенка..
На 15.07.
Но это так, цветочки..
Ведь Россия же практически не начинала убивать..
Вот когда начнет, счет перейдет на тысячи..
Прям дни рекордов..
За четыре с половиной месяца убито 352 ребенка..
На 15.07.
Но это так, цветочки..
Ведь Россия же практически не начинала убивать..
Вот когда начнет, счет перейдет на тысячи..
(Пользователи)
- Откуда:
- Екатеринбург
- Регистрация:
- 13.03.09
- Сообщений:
- 958
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.07.22 - 13:11
Цитата:
Так дни рекордов или месяцы? Определись с хронологией.
111:
Ну и Россия бьет рекорды снова.. Прям дни рекордов.. За четыре с половиной месяца убито 352 ребенка.. На 15.07.
Ну и Россия бьет рекорды снова.. Прям дни рекордов.. За четыре с половиной месяца убито 352 ребенка.. На 15.07.
Так дни рекордов или месяцы? Определись с хронологией.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 2306
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.07.22 - 16:24
Цитата:
Ты сам это сфоткал?
Цитата:
111:
Мда уж..
Че творится то..
Мда уж..
Че творится то..
Ты сам это сфоткал?
Цитата:
111:
вытаскивая все гумно с интернета, кто там подрался и тд и тп, просто не научный дебилизм..
вытаскивая все гумно с интернета, кто там подрался и тд и тп, просто не научный дебилизм..
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