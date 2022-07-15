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≡ Система Ashyq будет введена при переходе в «красную зону» по коронавирусу
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44677
Система Ashyq будет введена при переходе в «красную зону» по коронавирусу
Отправлено: 15.07.22 - 15:13
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Система Ashyq будет введена при переходе в «красную зону» по коронавирусу, сообщила министр здравоохранения Республики Казахстан Ажар Гиният. При этом она подчеркнула, что Ashyq показал себя с положительной стороны.
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
554
Re: Система Ashyq будет введена при переходе в «красную зону» по...
Отправлено: 15.07.22 - 15:13
#1
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Целый министр, а что сказала - не разберешь, поток сознания какой-то...

Одно понятно, что большие люди во время эпидемии хорошо заработали.
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