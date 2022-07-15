Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
После выговора Токаева из-за отстрела сайгаков Минэкологии ищет подходы по управлению популяцией животных
После выговора Токаева из-за отстрела сайгаков Минэкологии ищет подходы по управлению популяцией животных
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 30, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 30
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать