Re: После выговора Токаева из-за отстрела сайгаков Минэкологии...

Отправлено: - 11:47

Ну раньше то их отстреливали..

И разрешали это делать людям.

В последний раз ел сайгака когда мне было лет 11..

Тогда дед в них стрелял..