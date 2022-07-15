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≡ После выговора Токаева из-за отстрела сайгаков Минэкологии ищет подходы по управлению популяцией животных
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44677
После выговора Токаева из-за отстрела сайгаков Минэкологии ищет подходы по управлению популяцией животных
Отправлено: 15.07.22 - 11:47
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Минэкологии будет искать новые подходы по управлению популяцией сайгаков. Совещание по этому вопросу министерство созвало сразу после расширенного заседания правительства, на котором президент Касым-Жомарт Токаев объявил выговор министру экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешеву за решение об отстреле 80 тысяч сайгаков.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15646
Re: После выговора Токаева из-за отстрела сайгаков Минэкологии...
Отправлено: 15.07.22 - 11:47
#1
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Ну раньше то их отстреливали..
И разрешали это делать людям.
В последний раз ел сайгака когда мне было лет 11..
Тогда дед в них стрелял..
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
826
Re: После выговора Токаева из-за отстрела сайгаков Минэкологии...
Отправлено: 15.07.22 - 15:01
#2
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Посевов много, что даже пасти скот негде
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